Арсений Тарковский читает 61 стихотворение
00:00 Краткая автобиография
00:31 Степь (Земля сама себя глотает…)
01:59 Был домик в три оконца…
02:53 Я учился траве
04:27 Стихи из детской тетради
06:29 Первые свидания
08:44 Жизнь, жизнь (Предчувствиям не верю…)
10:49 Мы шли босые, злые
11:18 Мне другие мерещатся тени
12:24 Вот и лето прошло
13:08 Дерево Жанны
15:12 Земля (За то что на свете я жил неумело…)
16:02 К стихам (Стихи мои, птенцы)
17:07 Верблюд
18:24 Почему, скажи сестрица
19:50 Вечерний, сизокрылый…
20:27 Анжело Секки
22:06 Балет
23:41 Иванова ива
24:15 Сирени вы сирени
25:01 Жили-были (Вся Россия голодала…)
26:50 Вещи (Все меньше тех вещей…)
28:36 В магазине меня обсчитали (Пушкинские эпиграфы IV)
29:44 Стань самим собой
31:15 Пляшет перед звездами звезда
31:44 Дом напротив
33:14 Сколько листвы намело
34:25 Просыпается тело
35:16 Земное (Когда б на роду…)
36:02 Словарь
37:16 Я в детстве заболел
38:40 Где целовали степь курганы
40:32 Из цикла "Степная дудка" ("На каждый звук…", "Где вьюгу на латынь…")
41:49 Ода (Подложи мне под голову руку…)
42:43 В последний месяц осени, на склоне
43:48 Проводы
44:51 Я боюсь что слишком поздно
45:54 Стол накрыт на шестерых
47:26 Мне в черный день приснится (отрывок)
48:17 Казенный сад (Еще в ушах стоит и звон и гром)
49:59 После войны-V (Приди, возьми…)
51:10 Белый день
51:52 И это снилось мне…
52:40 Игнатьевский лес
53:49 Во Вселенной наш разум счастливый
54:16 На пространство и время ладони
54:44 Зуммер
55:51 Тогда еще не воевали с Германией
56:58 Шиповник
57:51 Малютка-жизнь
58:48 Поздняя зрелость
59:36 В дороге (Где черный ветер…)
1:00:42 Греческая кофейня
1:01:37 Посредине мира
1:02:31 Как сорок лет тому назад (два стихотворения)
1:03:58 Меркнет зрение, сила моя
1:04:53 Поэт
1:07:03 С утра я тебя дожидался вчера (х/ф "Зеркало")
1:07:38 Эвридика (х/ф "Зеркало")
1:09:12 Жизнь, жизнь (х/ф "Зеркало")
1:11:16 Я тень из тех теней
1:12:22 Почему нельзя купить книги
1:12:55 О духовной сущности поэзии