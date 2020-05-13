К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны России опубликовало уникальные архивные документы. Проект под названием «Прошедшие огонь войны, вы свой талант дарили людям» рассказывает о боевых наградах известных деятелей культуры и искусств: Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Владимира Этуша, Иннокентия Смоктуновского, Эдуарда Асадова и многих других. «Известия» заглянули в наградные листки знаменитых фронтовиков.

«Уничтожил 30 солдат и офицеров»

В 1941 году молодой актер Театра Вахтангова Владимир Этуш записался на фронт добровольцем и был направлен на курсы переводчиков при Военном факультете Западных иностранных языков. Он сражался на Западном и Южном фронте и так писал в воспоминаниях:

«Всё перед нами взрывалось и сверкало, как салют, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может тебя убьют, а может меня убьют».

И какой орден! Орден Красной Звезды за мужество и смелость в боях. В наградном листе Владимира Абрамовича, а тогда лейтенанта административной службы в должности помощника начальника штаба по тылу 581-го Краснознаменного стрелкового полка, записано:

«Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемет».

Фото: Минобороны РФ

Это было 7 сентября 1943 года, а уже 15 сентября Владимир Этуш вместе с группой бойцов вошел в село Куйбышево и «в уличных боях уничтожил восемь солдат и офицеров противника».

Как рассказывал друг Владимира Этуша, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков, артист не очень любил говорить о войне.

«Всегда говорил, что воспоминания очень тяжелые и ничего романтичного в этом нет. Война — штука грязная. И подобными формулировками старался отшутиться или уйти от разговора», — цитирует Валерия Якова «Звезда».

Ну, фриц, погоди!

В сентябре 1941 года заместитель командира взвода 990-го стрелкового полка Анатолий Папанов был контужен, а в марте 1942 года тяжело ранен в ногу — впоследствии пальцы и правый голеностопный сустав пришлось ампутировать. За участие в войне, ранение и контузию старший сержант Анатолий Папанов был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

«Лично я не стал бы называть войну школой. Пусть лучше человек учится в других учебных заведениях. Но всё же там я научился ценить жизнь — не только свою, а ту, что с большой буквы…», — вспоминает актер в книге Юрия Козлова «Анатолий Папанов. Снимайте шляпу, вытирайте ноги».

С блестящим режиссером, сценаристом и актером Леонидом Гайдаем можно было хоть в разведку. В 1942 году «красноармеец пешей разведки» участвовал в боях за деревню Енкино.

«…Забросал гранатой огневую точку противника и сам лично уничтожил трех немцев, и вместе с другими товарищами участвовал в захвате военнопленного», — отмечается в документах.

Фото: Минобороны РФ

За этот бой Леонид Иович Гайдай был награжден медалью «За боевые заслуги». 20 марта 1943 года будущий Народный артист СССР получил тяжелое ранение, когда возвращался с группой разведчиков из немецкого тыла, захватив языка.

«Иду, тяжело невозможно!.. Переложил (языка) на другого бойца, иду последний. Все уже прошли, а я иду, еле ноги волочу. И смотрю: проволочка какая-то. Я эту проволочку — раз!» — вспоминал Леонид Иович. В этот момент и сработала противопехотная мина.

Как и Анатолий Папанов, Леонид Гайдай получил тяжелое ранение в ногу, но от ампутации отказался, заявив врачам: «Одноногих актеров не бывает!» Рана беспокоила его всю жизнь — из образовавшегося на ноге свища выходили осколки, но он никогда не жаловался и принципиально не пользовался никакими льготами.

«Солдаты смеялись от души»

Юрий Владимирович Никулин прошел две войны — когда ждал демобилизации с советско-финской пришло известие о начале Великой Отечественной войны. Первые два года он сражался в составе 115-го зенитного артиллерийского полка, заслужил звание старшего сержанта, а после, пережив контузию, прибыл в 72-й зенитный дивизион неподалеку от Колпино. Победу встретил в Прибалтике, но окончательно демобилизовался лишь через год — в мае 1946 года.

«В те секунды, пока снаряд летит, приближаясь, ты про себя говоришь: «Ну вот, это всё, это мой снаряд». Со временем это чувство притупляется. Уж слишком часты повторения…», — писал в книге «Почти серьезно» Юрий Владимирович.

За свою жизнь он был награжден множеством наград и призов, но самой главной среди них Юрий Владимирович считал медаль «За отвагу».

«При отражении контратак обнаружил и вызвал огонь на 15 целей. В результате точной корректуры огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника», — говорится в описании боевого подвига Никулина.

Фото: Минобороны РФ

«Отец как-то сказал: «Самое страшное, что я испытывал в жизни своей, — это когда на тебя идут танки. Потому что ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. С этой силой справиться невозможно». Вот они зенитками отражали в прямой наводке атаку. Прорыв немецких танков остановили», — рассказывал в интервью сын актера, директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Всю войну Юрий Владимирович не расставался с ценной для себя тетрадкой с анекдотами — записывал новые шутки, читал анекдоты боевым товарищам. Солдаты смеялись от души — тем и спасались в тяжелое время.

«— У киргиза было шесть верблюдов. Два убежало. Сколько осталось?

— А чего тут думать, — отвечал Ефим, — четыре.

— Нет, пять, — заявлял я.

— Почему пять?

— Один вернулся.

Солдаты, изголодавшись по зрелищам, по юмору, по всему тому, что когда-то украшало мирную жизнь, смеялись от души».

«…И честно бился пулей и стихом»

Поэт Эдуард Асадов писал стихи между боями, а когда в ночь с 3 на 4 мая 1944 года в битве за освобождение Севастополя был тяжело ранен снарядом в лицо и попал в госпиталь, то писал стихи уже между операциями. Тот бой стоил поэту зрения, но именно за него командир ходатайствовал о награждении Эдуарда Асадова орденом Красной Звезды.

В ту ночь батарея 30-й гвардейской минометной Перекопской бригады готовила залп по позициям противника в районе села Бельбек. Колонна с боеприпасами двигалась по постоянно обстреливаемой дороге. Времени мало, наступал рассвет. Неожиданно впереди идущая машина с боеприпасами заглохла и остановилась под горой, создав пробку. Обстрел усилился — противник мог уничтожить все машины.

«Руководящий погрузкой снарядов гвардии лейтенант Асадов Эдуард Аркадьевич понял всю опасность, которая угрожала, рискуя личной жизнью, по собственной инициативе, с бойцами, находившимися в его распоряжении, вытолкал автомашину, освободив дорогу. После этого гвардии лейтенант Асадов под огнем противника лично устранил неисправность машины и направился с ней на огневую позицию, — сообщалось в наградном листе. — Обстрел дороги усилился. Осколки от разрыва вражеского снаряда тяжело ранили гвардии лейтенанта Асадова Э.А. в лицо. Машина остановилась, гвардии лейтенант Асадов выпал из кабины и на мгновение потерял сознание, но сразу же очнулся. Отказавшись от перевязки, зажав рану лица руками, гвардии лейтенант Асадов сел в кабину и приказал шоферу везти боеприпасы и его на огневую позицию».

Фото: Минобороны РФ

Уже после войны Эдуард Асадов напишет стихотворение «Всегда в бою», где будут такие строчки:

«Когда же я сгину в вихре грозовом,

Друзья мои, вы жизнь мою измерьте,

И молвите: он был фронтовиком

И честно бился пулей и стихом

За свет и правду с юности до смерти!»

Отважный Смоктунович

Легендарный артист Иннокентий Смоктуновский был срочно отправлен на фронт в августе 1943 года в пополнение 75-й гвардейской стрелковой дивизии. И сразу в Сталинград, в пекло — на Курскую дугу…

«…Только подошедших к фронту, жестоко и нагло разбомбили и расстреляли в упор с каких-то «Фокке-Вульфов». После той первой встречи с фашистами я стал мучительно тосковать, потерял сон, при виде пищи меня рвало, выворачивало. Единственное, что я мог, — это пить, пить только. И это продолжалось дней восемь-девять. Меня даже не успокаивало, что в этом я был не одинок. У двух началась эпилепсия, и их колотило так, что я по сравнению с ними был просто спокойный, мудрый мальчик в коротких бархатных штанишках и едва ли не со скрипкой в руках, — вспоминал Иннокентий Михайлович. — Успокоение приходило медленно, через трудные переходы, через видение смерти вокруг и рядом, через постепенное сознание необходимости жить и выжить даже тогда, когда выжить невозможно».

Смоктуновский дважды за войну был награжден медалью «За отвагу». Первую свою награду в октябре 1943 года связной гвардии полка штаба Смоктунович (именно так звучала фамилия артиста при рождении) получил за то, что «под обстрелом противника вброд через реку Днепр доставлял боевые донесения в штаб».

«Затея эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мною рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела…», — вспоминал позже Смоктуновский. С заданием он все-таки справился.

Фото: Минобороны РФ

Второй приказ о награждении героя был подписан в 1945 году. Как указано в опубликованных Минобороны РФ документах, наградить «командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (и снова ещё не Смоктуновский. — «Известия») Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов».

Он прошел через лагерь для военнопленных, переболел дизентерией, уцелел под градом пуль…

«Какая-то высшая сила всё время спасала меня на войне. Я ни разу даже не был ранен. А ведь приходилось иногда под самым носом смерти плясать. Я много раз смотрел ей в лицо. И я знаю, что нас только Бог спасает. Мы сами ничего не можем», — так объяснял свою удачу Иннокентий Смоктуновский.

Обложка: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Источник: https://nstarikov.ru/besstrashno-ne-shhadja-svoej-zhizni-115383