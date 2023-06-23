Саморазвитие – основа успеха во всём!
САМОРАЗВИТИЕ – ОСНОВА УСПЕХА ВО ВСЁМ!
«Я открыл 68 ресторанов в 10 городах России, построил бизнес-центр. Раньше, когда я ориентировался на прибыль, я много работал. Потом, когда я стал заниматься саморазвитием, поставил другие цели – я стал меньше работать, мои решения и моя команда улучшились. Я стал меньше тратить на это внимания, а результат только улучшился!» О том, как достижения каждого человека связаны с его внутренним миром, его личными качествами – в беседе Александра Усанина с предпринимателем, создателем проектов в сфере здорового образа жизни и саморазвития, идеологом бренда «Мира» Андреем Анатольевичем Алексеевым.
6+
03:58 Осознанно улучшая себя мы улучшаем судьбу.
06:06 Важные принципы здоровья для нового качества жизни.
11:37 В чём важность самопознания и саморазвития?
14:14 Шесть ключевых пунктов для саморазвития.
15:15 В чём суть успеха предприимчивых людей?
20:30 Разнообразие проектов в реальной жизни.
22:00 Высокие цели – основа успеха любого проекта.
25:44 Главные ценности в жизни.
28:06 Как правильно подбирать персонал?
33:21 Социальное содержание бизнеса.
35:21 Современный сдвиг развития персонала в различных компаниях.
Андрей Анатольевич Алексеев: предприниматель, создатель проектов в сфере здорового образа жизни и саморазвития, идеолог бренда «Мира».
Мира Термы: https://miratermy.ru/
Мира Деревня: https://miraderevnya.ru/
Мира Парк: https://mirapark.online/
Мира Ретрит: https://miraretrit.ru/
Центр “Мира Школа”: https://mirashkola.ru/
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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