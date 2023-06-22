СБ РФ по вопросам СВО. 22.06.2023
Заявление на заседании Совета Безопасности РФ посвященного СВО на Украине.
Путин
1. Знаем, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику.
2. Технику поставить можно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является
3. Резервы ВСУ еще не исчерпаны.
Патрушев
1. С 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 украинских танков, в т.ч. 13 западных, 595 ББМ, 279 артиллерийских орудий и минометов, 10 истребителей и 264 БПЛА.
2. Российские Вооруженные силы уничтожили более 13 тысяч украинских военных, задействованных в ходе контрнаступления ВСУ.
Шойгу
1. В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк»
2. В среднем в сутки в России войска получают 112 единиц различной техники.
3. Уничтожено 18 из 109 поставленных на Украину американских БМП "Брэдли"
4. Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО.
5. Формирование резервной армии РФ и нового армейского корпуса завершится к июню. На их вооружении будет 3 700 единиц различной техники.
6. Общее число новых контрактников – 114 000 человек.
7. Ведется подготовка к ответу на дальнейшие попытки ВСУ вести наступательные операции.
8. В 2023 году Запад поставит на Украину 250 танков, в том числе 120 "Леопардов" и 31 "Абрамс".
https://t.me/boris_rozhin/89857 – цинк (трансляция боевых действий продолжается в телеге)
Это очень важно определиться с патриотами внутри страны. Кто из них кто.
Очень важно оформление документов по СВО не изменять в дальнейшем.
Чтобы после не было множества участников концлагерей на Украине.
Очень важно не брать на себя отработку долгов Украины. Жиды сделали огромные деньги на хохлах. Нужно остановить этот жидовский бесконечный беспредел.
Предательство матушки России должно остаться в памяти надолго. Россия выстояла.
https://www.youtube.com/watch?v=28bq3QX8GSs
А как это возможно?Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления.
Наименование присваивается за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе главы государства.
175-я Лунинецко-Пинская бригада дислоцируется в Южном военном округе…
п.с.а и почему в отчетах отдельной строкой не указываются Леопарды и др.их оружие..Вот сегодня они снесли или вывели из строя мост через Чонгор и отрезали херсонских от снабжения, усложнив им обеспечение необходимым