Депутаты и вопрос об их втором гражданстве

А есть ли у вашего депутата второе гражданство? А вид на жительство другой страны? Вопрос вовсе не праздный – государственные руководители и народные представители не могут блюсти интересы государства российского и одновременно быть гражданами другого государства. Конфликта интересов быть не должно. Решается это очень простым способом – хочешь занимать государственный пост, быть депутатом, служить России — получать второе гражданство ни в коем случае нельзя.

Около недели назад движение «Патриоты Великого Отечества» начало акцию «Спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство».

Ее смысл очень прост: от лица конкретного избирателя отправляется письмо с вопросом его депутату, есть ли у него иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства?

По Закону Депутат ГосДумы обязан поддерживать связь со своими избирателями, в данном случае – ответить на письмо избирателя в течение 30 дней. Поэтому письмо мы отправляем от конкретного избирателя его депутату.

На сегодняшний день письмо с вопросом уже отправлено 190 депутатам.

Пошла обратная связь: депутаты Госдумы начали отвечать. В этом ответе важно все:

— скорость ответа, что означает, насколько депутат внимателен к вопросам своих избирателей;

— суть ответа.

На 19.02.2020 года получено 33 официальных ответа от депутатов Государственной Думы.

Получаемые ответы можно условно разделить на три части.

1. Ответы по существу, то есть прямой ответ на прямой вопрос избирателя.

«У вас есть второе гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства? » — спрашивает избиратель. «Нет, всего этого у меня нет» — отвечает депутат.

Образцом подобного ответа, является письмо от депутата Алтайского края, Белекова Ивана Итуловича.

Депутат ГосДумы Белеков И.И. был первым, кто ответил своему избирателю, что делает ему честь.

На сегодняшний день, ответы по существу получены от 22 депутатов.

А вот ответ от депутата М.А. Чернышева из Ростовской области:

Также встречаются и ответы, данные не на официальном бланке, а просто в сообщении по почте с подписью депутата.

2. Ответы, отвечающие на прямой вопрос уклончиво, непрямо.

«У вас есть второе гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства? » — спрашивает избиратель. «Согласно статьи такой–то такого–то Закона депутат не имеет право иметь…» — отвечает депутат. Его прямо спрашивают, есть ли у него гражданство другой страны, а он не отвечает и уходит в дебри законов.

Подобных ответов на 19.02.2020 получено 11.

Первым прислал подобный ответ депутат Клыканов А.Б. от Ростовской области.

Вариантом подобного ответа является и письмо от депутата О.В. Тимофеевой, которая вместо того, чтобы ПРЯМО ответить на вопрос избирателя, сначала рассказала нам об имеющихся законах и их нормах, а потом поведала о том, что «в 2016 году на выборах…Центральная избирательная комиссия контролировала соблюдение данного требования…».

После таких ответов остается чувство недосказанности – почему просто не сказать «у меня нет второго гражданства»?

И ещё вопрос: зачем Президент инициировал принятие поправок в Конституцию, если все так хорошо, просто и прозрачно и ЦИК все у нас контролирует?

Но даже не эта, вторая категория ответов, наиболее любопытная. Есть ещё и третья форма…

3. Ответы, при полном отсутствии официального ответа.

Вместо прямого ответа, некоторые депутаты начинают переписываться с избирателями в соцсетях. Подобное творчество выбрала в качестве ответа депутат Юмашева И.А. от Республики Башкортостан. Пока не прислав официальный ответ, она отвечает в фейсбуке.

Есть случаи, когда вместо письма избирателю звонит помощник депутата и начинает его отчитывать в не очень вежливой форме. Мол, зачем государеву бумагу на глупые вопросы переводите. Подобный звонок поступил от помощника депутата Скляр Г.И. из Калужской области.

Всего ответов без ответа получено 2.

В следующем материале мы подведем очередные итоги нашей акции «Спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство». Партийная статистика, фамилии ответивших (и как ответивших), фамилии отмолчавшихся и не давших ответа по существу – информация копится, обрабатывается и будет опубликована.

Для тех, кто хотел бы принять участие в нашей акции оставляем электронный адрес press@pvo.center. Пишите, и мы вместе выясним у депутатов ответ на интересующий нас вопрос…

Источник: https://nstarikov.ru/deputaty-i-vopros-ob-ih-vtorom-grazhdanstve-113309