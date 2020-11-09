" ...это во всем мире описывается как один из признаков того, что лицо может работать не в интересах государства ."

Поправки в законы о внешней разведке и ФСБ президент Владимир Путин внес в Госдуму 22 сентября в пакете с другими проектами, развивающими положения обновленной Конституции. В настоящий момент Госдума уже приняла этот закон и передала его в Совет Федерации. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект помимо прочего устанавливает запрет иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ, а также для сотрудников органов внешней разведки – но только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».

До сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было только для сотрудников СВР, им было запрещено иметь только гражданство другой страны, следует из закона о внешней разведке. В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство (или другой подобный документ) в другой стране. Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения, следует из статьи 16 закона о ФСБ. Принятый по предложению президента Путина закон отменяет последнее правило: наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.