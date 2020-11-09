Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство
" ...это во всем мире описывается как один из признаков того, что лицо может работать не в интересах государства ."
Поправки в законы о внешней разведке и ФСБ президент Владимир Путин внес в Госдуму 22 сентября в пакете с другими проектами, развивающими положения обновленной Конституции. В настоящий момент Госдума уже приняла этот закон и передала его в Совет Федерации. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект помимо прочего устанавливает запрет иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ, а также для сотрудников органов внешней разведки – но только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».
До сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было только для сотрудников СВР, им было запрещено иметь только гражданство другой страны, следует из закона о внешней разведке. В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство (или другой подобный документ) в другой стране. Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения, следует из статьи 16 закона о ФСБ. Принятый по предложению президента Путина закон отменяет последнее правило: наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.
Кроме того, новый закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Запрет не будет распространяться на сотрудников ФСБ, в отношении которых специальное решение примет руководитель службы, следует из закона. Такое решение должно быть «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности», отмечено в документе. Похожая оговорка включена и в закон о внешней разведке, который регламентирует деятельность СВР. Но в этом случае не сказано, кто должен давать разрешение сотруднику на второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Отмечено лишь, что наличие запрещенных документов должно быть «обусловлено решением задач разведывательной деятельности».
По общему правилу российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, это является основанием для увольнения, сказано в законе о госслужбе. Людям, замещающим государственные и выборные должности, также запрещено иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 г. все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны уведомлять об этом миграционное управление МВД.
«Ведомости» направили запросы с ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость оговорки, которая позволяет их сотрудникам иметь гражданства и виды на жительство в других государствах, ответы пока не получены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ответил на вопросы «Ведомостей» об этой оговорке.
Если бы этого положения в законе не было, «пришлось бы отозвать нелегалов со всего мира», пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Потребность во втором гражданстве или в виде на жительство теоретически может быть у сотрудников спецслужб «по роду деятельности», отметил он. Этот механизм «должен быть» в законе и сейчас, а если его нет, то это упущение, говорит депутат.
Запрет на наличие гражданства иностранного государства у сотрудников ФСБ и СВР всегда являлся строгим, утверждает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По его мнению, тот факт, что законодатель указал на допустимость наличия иностранного гражданства в случае, если это необходимо для оперативной деятельности, вряд ли станет механизмом для обхода ограничений: «Такая возможность, согласно новому закону, будет предоставляться сотрудникам ФСБ индивидуально непосредственным решением директора ФСБ России и только в связи со служебной необходимостью. Обычно это обусловлено задачами разведки и контрразведки».
«Я категорически против любых форм второго гражданства и вида на жительство для государственных служащих любого типа и тем более спецслужб», – заявил «Ведомостям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Во-первых, я считаю, что это агентурная уязвимость с позиции вербовки, во-вторых, это в принципе во всем мире описывается как один из признаков того, что лицо может работать не в интересах государства», – пояснил он.
Помнится где-то с четырнадцатого года из каждого утюга вещали, что ФСБ действует только на территории России и в ее компетенцию не входит выполнение операций за рубежом. Смущает меня формулировка “для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ”… Чой-та у меня возникла мысль, что данный законопроект дает возможность любому федеральному чиновнику иметь двойное гражданство. Мотивируют вынужденной необходимостью и адьос, амиго.
Так для общего развития:
Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/f8a48b89456dc7c31402578822f824a98fb2fbb3/
Привет, всем голосовавшим за поправки!
И чё?
А вот королева Англии лицо БЕЗ гражданства.
В Англии ПОДДАНСТВО и она не может быть подданой самой себЮ…..))
Гитлер стал канцлером Германии не имея германского гражданства итд.
Что совки вцепились в это ГРАЖДАНСТВО?
Для многих оно НИЧЕГО не значит.
Ну нет сегодня гражданства Австралии а завтра КУПИЛ.
В чём проблема?
Проблема бедных государств ?
потеряют идентичность ,уникальность их культуру, , от етого теряет ЮНЕСКО , , СУВИРЕНИТЕТ- БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ , КАК ИМ ПРИКАЖУТ СЕНАТСКИХ БАНДИТОВ, И КОНГРЕСМЯНЪФ- ЖУЛИКАФ , , КОГАНОФ, БАЙДАНОФ-ЩАЙН-МАЙН, СВИНСКИ КИШКИ С ИСР-АЕЛЬ-СКИМИ ИЗ-ПРАЖ-НЕ-НИЯМИ
,ТАЛМУДИСТЫ ПРОДВИГАЮТ ПЕДОФИЛИЮ И ИНЦЕСТ ВО ВСЕМ МИРЕ – ПЕЧАТАЯ НА СТАНКЕ СТАРОМОДНЫЕ ЗЮЛЕНЫЕ БУМАЖКИ , , , 25 ТРЮЛЬОНА ГОС ДОЛГ?
Еще столько напечатают, и сделают вся Европа – рабы ,и всех женщин- прос-ти-туточ-ками
СПРАВКА?
САМОЛЕТ ТЕЛ АФИФ -СОФИЯ В СУББОТУ ВЕЧЕОМ В 23.00h PM , И ВСЕ ПАССАЖИРЫ -ЗДОРОВЫЕ СИОНИСТЫ .ТАМУДИСТЫ ОКОЛО 30 ЛЕТ, И сразу записывают от постеров в заль для багажа телефоны для центров по МАССАЖ ,И ИНТИМ-УСЛУГЫ !
Сам видел ету парха-ту-ю толпу в Софийском аеропорту со влажными ,похотливыми -жидо-очички ,когда с жирными ручонками записывали тилефоны ГОЙСКИМ КРАСАВИЦАМ ИЗ ВСЯ Болгария , , приехавшие в СОФИИ искать легкий путь для ” ЕВРО- Прогреса” ,ПОСЛЕ РАЗГРАБЛЕНИЕ Болгарии , и потеря индустрии и достойной работой – дело ТАРАКАНОВ, ЧТО ПЛАЧУТ В ОДНОЙ ЯМЕ В АЛ-ЕРУСАЛЕМ АЛЕЙКУМ !!
Сегодня Путин подписал указ:”Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.
Кроме того, согласно закону «О безопасности», решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению.
Также Путин подписал закон о новом порядке назначения руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, передает РИА «Новости».
Согласно закону, теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации.
Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 федерального закона «О внешней разведке».
В октябре Госдума в рамках первого чтения приняла проект закона о запрете для заместителя председателя, секретаря и членов Совбеза России иметь зарубежные счета и вклады. Проект вносит изменения в федеральный закон «О безопасности», автором выступил президент Владимир Путин.”
П.С. привет женя
” теперь президент перед назначением будет проводить консультации по этим кандидатурам с Советом Федерации”
Извиняюсь , , но после консультации ,скажут ТАКИ-ДА , ХУРОШИЙ ЧИЛОВЯК, ,
ПУСТЬ ПОИМЕЕТ 2-3 ПАСПОРТИНАФ , ,
и ваши сторажи полетят с чемоданчиками за границу , ,
и как болгарские “биснисмяны” в 1990-ые ,
начнут скупать гостиницы , авто-мастерские в УСА по 2-3 000 000$ ,,,,,,,,
ведь их пускали пихриканцы, если вложат в USA’s банк 1 000 000$ -
и сразу гражданин Америгой на индианских земель !
Много обьезянок на дереве КАПИТАЛА , трудно подниматься посторонному , , да и ветки сломаются , братя русские !