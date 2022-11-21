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Кремль о вопросах СВО

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В Кремле сделали несколько новых заявлений по поводу СВО.

1. Новой волны мобилизации пока нет на повестке дня.
2. Среди целей СВО нет цели по смену режима в Киеве
3. Россия будет сама искать тех, кто убивал наших военнопленных.

Что можно сказать.

1. При дальнейшем продолжении войны и весенне-летней и осенней кампании 2023-го года, в условиях, когда противник будет продолжать мобилизацию, продолжение мобилизации в РФ станет вопросом неизбежным, если конечно нет желания потом снова жаловаться на то, что войска вынуждены отражать атаки численно превосходящего противника. Сейчас численность подравняли, но это пока.

2. Такой цели не заявлялось 22-24 февраля, нет ее и сейчас. С одной стороны, можно пожалеть, что такой цели официально не стоит. С другой стороны, как мы знаем, вошедшие в состав РФ Херсонские и Запорожские области тоже не значились среди целей СВО. Так что "цели СВО не догма, а руководство к действию".

3. Никто этим всерьез не будет заниматься, кроме нас самих. Надеется на международные институты распадающегося миропорядка – смешно. Надо установить всех причастных и методично искать, вплоть до последнего человека. Как искали боевиков Басаева или Бараева. Кого убили, кого посадили. Спустя 20 лет продолжают отлавливать. В данном случае необходим ровно такой же подход. Возмездие должно быть неотвратимым.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7986842.html
Метки: война украине, Кремль, мобилизация, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4468 3840
    Андрей Попов только что

      Как то кучно пошло: раскрытая провокация с ракетами в Польше(не Россия), запад признал расстрел российских пленных, непонятки США с Зеленским, дополните если что то пропустил. Кажется российская медиасфера с участием мнимых шагов запада к справедливости по отношению к России, готовит население России к переговорам. Возможно переговоры нужны США для электората. Когда там у них выборы?

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