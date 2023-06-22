Первопроходцы. Документальный фильм (1978)
Об истории освоения Дальнего Востока комсомольцами-первостроителями и повседневной службе пограничников и моряков Тихоокеанского флота по защите дальних рубежей нашей Родины. В передаче принимает участие кинорежиссер Сергей Герасимов.
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Автор сценария – Федор Бруев
Автор сценария – Григорий Шевелев
Режиссер – Станислав Белянинов
Оператор – Виталий Сушко
#первопроходцы #ДальнийВосток #пограничники
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