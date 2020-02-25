Великий северный путь / Смотреть весь фильм в HD
Великий северный путь (фильм 2019) смотреть онлайн
Главным героем этой документальной картины является Леонид Круглов, фотограф и путешественник, который решил отправиться в путешествие по просторам Арктики маршрутом самого Семена Дежнева. По сюжету "Великого северного пути" Леонид Круглов хочет повторить подвиг первопроходца и первооткрывателя, который в семнадцатом столетии отодвинул границу Российской империи далеко на Восток.
Леонид преодолел расстояние в 10 тысяч километров от Архангельска до Берингова пролива. Все это было необходимо, чтобы найти ответ на главный вопрос четырехсотлетней давности, навсегда изменивших ход российской и мировой истории.
Год выхода: 2019
Режиссер: Леонид Круглов
Страна: Россия
Жанр: Фильмы, Документальные, Русские