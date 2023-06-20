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Зерновая сделка закончится 18 июля

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ООН в Женеве подтвердила, что не может ничего сделать для подключения Россельхозбанка к SWIFT, поставок запчастей и разблокировки аммиакопровода.

МИД РФ сообщили, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. Вот и хорошо. Причин для ее продления уже совсем не осталось. Эрдогана избрали, а аммиакопровод подорвали.С окончанием сделки, возобновятся опции с ударами по портовой инфраструктуре Одессы.

В общем, этой бодяге недолго осталось.

PS. Объявился нездорово выглядищий и обритый Буданов (скорее всего оправляется после ранения). Сразу притащи с собой новый мем, который уже расползается по телеграму.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8436297.html
Метки: война на украине, оон, продукты, Россия, турция, Украина, черное море
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