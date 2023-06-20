Михаил Иванвоич Глинка. Романсы (1984)
Фильм посвящен романсовому творчеству великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки.
Рассказывают оперные певцы – Сергей Лейферкус, Иван Козловский, Нина Дорлиак, Ирина Архипова, Зара Долуханова, Александр Ведерников и Сергей Лемешев, звучат романсы “Я помню чудное мгновенье”, “Венецианская ночь”, “Признание”, “Уснули голубые”, “Как сладко с тобою мне быть” и другие. Импровизации на темы романсов М.Глинки играет пианист Игорь Гусельников.
Отрывки из “Воспоминаний” М. Глинки, написанных в 1854 году, за кадром читают Рогволд Суховерко и Александр Кайдановский .
Съемки проводились в музее-усадьбе композитора в селе Новоспасское Смоленской области.
ТО Экран 1984
Автор сценария – Е. Минаев
Режиссер – Владимир Фенченко
Оператор – Евгений Анисимов
#глинка #романсы #вокал
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