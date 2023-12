Комментарий редакции

В предоставленной лекции Наталья Кириллова, активистка движения "Русская мечта" и русская певица, делится своим видением по сохранению наследия М.А. Балакирева и музыкальной школы Могучей Кучки. Она представлена как представитель "новой русской музыкальной школы" и патриот в сфере музыки.

Основные тезисы ее выступления:

1. Музыка М.А. Балакирева и Могучей Кучки близка русскому национальному фольклору и менталитету, передает "русскость".

2. М.А. Балакирев мало известен широкой публике по сравнению с другими классиками, что несправедливо, учитывая масштаб его деятельности.

3. Балакирев был общественным деятелем, "положил жизнь на алтарь Отечества", открывал бесплатные музыкальные школы, хоровые общества, считал, что музыка должна быть доступна всем слоям общества.

4. Современная молодежь не потеряла связь с русской культурой, просто мало с ней знакома. Необходимо создавать условия для приобщения молодых людей к русской музыкальной культуре.

5. Необходимо повышать статус преподавателей музыки, создать для них благоприятные условия, чтобы они могли привлекать детей в сферу академической культуры.

Вывод:

Наталья Кириллова призывает к сохранению и популяризации наследия М.А. Балакирева и русской музыкальной школы. Она видит в этом залог развития национальной культуры и воспитания подрастающего поколения. Ключевую роль в этом процессе должны играть педагоги-наставники.

Лучшие сочинения Милия Алексеевича Балакирева

XIX столетие. Это время дозревания русской идентичности в искусстве. Продолжателем дела Михаила Ивановича Глинки и романтичного национализма в музыке был Милий Алексеевич Балакирев. Это не просто композитор, пианист, педагог, дирижёр и собиратель русского фольклора, это организатор с лидерскими, а порой вождистскими качествами в своём коллективе.

Благодаря сударю Балакиреву возник музыкальный кружок композиторов-дилетантов, который позже своим творчеством восхитил людей в различных частях света и внёс громадный вклад в сокровищницу русской национальной культуры и прозвали его Могучей кучкой.

Благодаря Милию Алексеевичу, к высокому творчеству приобщались более широкие слои в народе, а также и глубинное народное творчество шире входило в академические стены. По городам и весям им собрано и сохранено громадное множество народных песен и фольклорного наследия, которое благодаря ему не ушло в небытие.

Отеческая благодарность Милию Алексеевичу за его трепетное отношение к русскому наследию и будущему русской культуры.

The best of Mily Balakirev. Лучшие сочинения Милия Алексеевича Балакирева. https://www.youtube.com/watch?v=2OD3zSMqeOI

0:00 Вступление

1:17 Увертюра на темы 3 русских песен

9:35 Русь (1000 лет)

23:13 Первоначальная полька, Си -бемоль мажор (инструментовка Балакирева)

Симфония №1, до мажор:

31:40 I. Largo — Allegro vivo

43:16 IV Finale. Allegro moderato

51:48 Увертюра на тему испанского марша

1:05:08 Симфония № 2 d-moll, часть II. Scherzo alla Cosacca. Allegro non troppo ma con fuoco energic

Сюита h-moll (1901-1908):

1:12:54 I. Preambule

1:15:08 II. Quasi valse

1:23:25 III. Tarantella

1:29:10 Тамара, симфоническая поэма (на восточные темы)