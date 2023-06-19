Главная » История, Наука, Политика

70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

50 0


70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

70 лет назад, 19 июня 1953 года, в США на электрическом стуле были казнены сотрудники советской разведки, учёные-коммунисты, муж и жена, Юлиус и Этель Розенберги.

Они были обвинены в передаче СССР
секретной информации, которая помогла скорейшему созданию советской атомной бомбы.

Исполнение смертного приговора Розенберги ожидали 2 года. Мощная международная кампанию за их помилование, в которой участвовали Альберт Эйнштейн, Томас Манн и папа Римский Пий XII оказалась напрасной. В ночь казни около пяти тысяч человек пришли к зданию тюрьмы выразить им поддержку и проститься с ними.



Были казнены родители двух маленьких детей, спасители мира от атомной диктатуры США и кто знает скольки еще Хиросим и Нагасаки. Убежденно и бескорыстно помогая Советскому Союзу они помогали и своей родине избежать бесчестия новых преступлений.

Их пример был слишком опасен для «цивилизованного мира», чтобы оставить их в живых.

Давайте сегодня вспомним Юлиуса и Этель Розенбергов, имена которых когда-нибудь обязательно станут гордостью американского народа.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/1078 – цинк

Помним. Их дело было не напрасным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8434433.html
Метки: коммунизм, коммунисты, разведка, розенберг, ссср, США, холодная война, ядерное оружие
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
Цена человека в Западной Европе или Истоки демократии
История Второй мировой войны для русских. Изделия историков
ЖЗЛ: Иван Ильин — фашиствующий философ кадила и нагайки

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru