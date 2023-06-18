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Первые пошли! Россия запустила движение по Великому Беспилотному Пути

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В России впервые стартовали тестовые грузоперевозки беспилотным транспортом на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Это событие войдёт в историю, так как оно открывает эру коммерческого использования технологии и формирует основу Великого Беспилотного Пути, который мы строим на своей территории. Обо всём подробнее, а также как обычно о новой истории спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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Ролик про Ан-2 и ТВС-2МС: https://youtu.be/RXWVM2lmYhY

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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I20N5b8aiPE
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