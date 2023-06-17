Мирный план Африки
Мирный план Африки.
1. Достижение мира через дипломатию путем переговоров;
2. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее;
3. Деэскалация конфликта с обеих сторон;
4. Обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН;
5. Гарантии безопасности для всех стран;
6. Обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;
7. Гуманитарная поддержка для жертв войны;
8. Урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и возвращения детей;
9. Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим в результате войны;
10. Более тесное взаимодействие со странами Африки.
PS. В целом, африканские предложения находятся близко к китайскому мирному плану и также частично приемлемы для России, но полностью неприемлемы для США и их нацистских марионеток. Поэтому они не будут приняты.
Что не помешает России позитивно оценить африканские предложения во время встречи Путина с африканскими лидерами, что должно показать, что Россия стремится к миру, а США стремятся к войне. Тут не важна реакция Зеленского, тут важна реакция глобального Юга. И РФ ее безусловно будет учитывать в публичных оценках африканского мирного плана.