План Эрика Принса по свержению Мадуро
12:46. 1 мая 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Потерпев неудачу с лоббированием плана по передаче оккупационного режима в Афганистане в руки ЧВК, основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс взялся за лоббирование плана свержения Мадуро в Венесуэле с помощью 5000 наемников.
План Эрика Принса по свержению Мадуро
Эрик Принс – основатель сомнительной частной охранной фирмы Blackwater и видный сторонник президента США Дональда Трампа – настаивал на развертывании частной армии, чтобы помочь свергнуть президента Венесуэлы социалиста Николаса Мадуро. Об этом сообщили четыре источника. Reuters.
В течение последних нескольких месяцев, по словам источников, Принс искал инвестиционную и политическую поддержку для такой операции со стороны влиятельных сторонников Трампа и богатых венесуэльских изгнанников.
На частных встречах в Соединенных Штатах и Европе Принс набросал план размещения до 5000 нанятых солдат от имени лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо , согласно двум источникам, которые прямо знают о взглядах Принса на эту проблему.
Один источник сообщил, что Принс провел встречи по этому вопросу еще в середине апреля.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркиз отказался комментировать, когда его спросили, предоставил ли Принс свой план правительству и будет ли он рассматриваться.
Человек, знакомый с мнением администрации, сказал, что Белый дом не поддержит такой план.
Чиновники оппозиции Венесуэлы не обсуждали операции по обеспечению безопасности с Принсом, заявил представитель Гуайдо Эдвард Родригес, который не ответил на дополнительные вопросы от Reuters.
Правительство Мадуро не ответило на запрос о комментариях.
Некоторые эксперты по безопасности США и Венесуэлы, о которых Рейтер сообщил о плане, назвали его политически надуманным и потенциально опасным, поскольку он может привести к гражданской войне.
Венесуэльский изгнанник, близкий к оппозиции, согласился, но сказал, что частные подрядчики могут оказаться полезными, в случае падения правительства Мадуро, путем обеспечения безопасности новой администрации после смены власти.
Пресс-секретарь Принса Марк Коэн заявил в этом месяце, что принц "не планирует осуществлять или осуществлять операцию в Венесуэле", и отказался отвечать на дополнительные вопросы.
Литал Лешем, директор по связям с инвесторами в частной инвестиционной компании Принса, Frontier Resource Group, ранее подтвердил заинтересованность Принса в операциях по обеспечению безопасности Венесуэлы.
«У него есть решение для Венесуэлы, так же как у него есть решение для многих других мест», – сказала она, отказываясь уточнить свое предложение.
В двух источниках, непосредственно знакомых с подачей Принса, говорилось, что необходимо начать с разведывательных операций, а затем направить 4000-5000 наемных солдат из Колумбии и других латиноамериканских стран для ведения боевых и стабилизационных операций.
Для Принса венесуэльский гамбит представляет собой последнее усилие в длительной кампании по приватизации войны. Богатый сын магната, производящего автозапчасти, создал частных подрядчиков по вопросам безопасности в зонах конфликта от Центральной Азии до Африки и Ближнего Востока .
Один из ключевых аргументов Принса, по словам одного источника, заключается в том, что Венесуэле нужно то, что Принс называет «динамичным событием», чтобы выйти из тупика, существовавшего с января, когда Гуайдо – глава Национального собрания Венесуэлы – объявил переизбрание Мадуро в 2018 году незаконным и призвал конституцию принять временное президентство.
Мадуро осудил Гуайдо, которого поддерживает большинство западных стран, как марионетку США, которая пытается устроить переворот.
Ключевые правительственные учреждения, в том числе военные, не изменили своей лояльности по отношению к Мадуро, несмотря на усиливающееся международное давление со стороны санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками.
Гуайдо подчеркнул, что он хочет мирного урегулирования, и правительства Латинской Америки, признавая его авторитет, выступают против внешних военных действий. Высокопоставленные официальные лица США, не исключая возможности вооруженного вмешательства, также подчеркивают экономические и дипломатические меры по оказанию давления на Мадуро.
Принс был пионером в частных военных контрактах во время войны в Ираке, когда правительство США нанимало Blackwater в первую очередь для обеспечения безопасности операций государственного департамента.
В 2007 году сотрудники Blackwater застрелили 17 иракских мирных жителей на площади Нисур в Багдаде, что вызвало международное возмущение. Один из сотрудников Blackwater был осужден за убийство в декабре, а трое других были осуждены за непредумышленное убийство.
Принс переименовал охранную компанию Blackwater и продал ее в 2010 году, но недавно он открыл компанию Blackwater USA, которая продает боеприпасы, глушители и ножи.
За последние два года он провел неудачную кампанию, чтобы убедить администрацию Трампа заменить американских солдат в Афганистане подрядчиками по вопросам безопасности.
С 2014 года Принс управляет базирующейся в Гонконге Frontier Services Group, которая имеет тесные связи с государственной китайской инвестиционной компанией CITIC и помогает китайским фирмам, работающим в Африке, в сфере безопасности, авиации и логистических услуг.
Принс пожертвовал 100 000 долларов комитету политических действий, который поддержал избрание Трампа. Его сестра, Бетси Де Вос, является секретарем в администрации.
Роль Принса в кампании Трампа была подчеркнута в докладе Специального прокурора Роберта Мюллера, опубликованном в этом месяце, о предполагаемых связях между кампанией Трампа и попытками России повлиять на президентские выборы 2016 года.
В отчете рассказывалось о том, как Принс финансировал усилия по аутентификации предполагаемых электронных писем Хиллари Клинтон и как в 2016 году он встретился на Сейшельских островах, в восточной части Африки, с состоятельным российским финансовым чиновником от имени президентской команды по переходному периоду Трампа.Пресс-секретарь Принса Коэн отказался комментировать доклад Мюллера.
Два источника видевшие план Принса по Венесуэле говорят, что он искал 40 миллионов долларов у частных инвесторов.
Он также стремится получить финансирование из венесуэльских активов в миллиарды долларов, которые были изъяты правительствами всего мира, вводящими санкции в отношении страны ОПЕК и крупного экспортера нефти.
Однако неясно, каким образом венесуэльская оппозиция может легально получить доступ к этим активам. Источники сообщили, что Принс говорил на полевых собраниях, что, по его мнению, Гуайдо имеет право формировать собственные вооруженные силы, потому что он был признан во всем мире как законный лидер Венесуэлы. Принс предполагает, что необходимая сила должна состоять из «перуанцев, эквадорцев, колумбийцев, говорящих на испанском языке», – сказал один из источников, добавив, что Принс утверждал, что такие солдаты будут более политически приемлемыми, чем американские подрядчики.
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/blackwater-ceo-offered-send-mercenaries-venezuela-report-190430071721696.html – оригинал на английском языке
Борьба за демократию она такая, с иностранными наемниками которых надо оплачивать за счет украденных средств атакуемой страны.
Стоит помнить, что согласно февральским утечкам, 200 наемников были готовы участвовать в провокации по прорыву границы во время "гуманитарной" провокации, но тогда план сорвался, так как правительство Колумбии испугалось полноценных боевых действий на границе с Венесуэлой.
Как не трудно заметить, планы по использованию иностранных наемников никуда не делись, хотя не обязательно, что именно у Принса с этим что-то получится – у него достаточно негативный бэкграунд связанный с лоббированием ЧВК, военными преступлениями в Ираке и Афганистане, а также подозрения в двойной игре, связанные с его работой с китайскими оборонными подрядчиками.
"Динамическое событие" в попытках преодолеть тупик существующий с январе мы могли наблюдать не далее как вчера. Полагаю, это далеко не последнее "динамическое событие".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4957908.html