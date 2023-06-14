В «Артеке» — знаменитом детском центре, который собирает талантливых детей со всей страны и иностранных государств — с размахом отметили День России. В этот особенный день, который символизирует единство и силу нашей страны, сотрудники МДЦ организовали увлекательный праздник, чтобы каждый ребенок смог весело провести время, познакомиться с чем-то новым и попробовать себя в различных активностях.

12 июня во всех девяти лагерях «Артека» поднялись российские флаги, олицетворяющие

нашу единую Родину. Торжественные линейки стали отправной точкой пиршества. Дети вместе исполнили Государственный Гимн Российской Федерации, гордо и воодушевленно воспевая слова, наполняющие сердца каждого гражданина.

Особое событие этого дня – вручение первых паспортов граждан Российской Федерации детям, которым исполнилось 14 лет. В торжественной обстановке с участием представителей Министерства внутренних дел юные артековцы получили свой первый серьезный документ. Этот момент стал символом их взросления и ответственности перед Родиной.

Праздник проник в каждый уголок «Артека», даже в столовые. Уже с самого утра ребятам дополнительно к ежедневному приему полезной, сбалансированной пищи дарили шоколад. Весь день дети наслаждались вкусами блюд русской кухни, которые были приготовлены поварами комбината питания специально к этому празднику – сытный борщ, знаменитые артековские пельмени и блинчики. И, конечно же, не обошлось без шоколадного фонтана, который стал настоящей изюминкой праздничного стола.

Сотрудники Международного детского центра решили поделиться праздничной атмосферой и организовали программу за пределами «Артека»: для детей в «Красной гвоздике», который находится в городе Бердянске Запорожской области. Они провели для школьников спортивные мастер-классы и забавную игру под названием «Веселая Спортландия». Дети активно участвовали в состязаниях, радостно смеялись и заводили новых друзей.

Так, под звуки праздничной музыки и смеха детей, День России в «Артеке» стал незабываемым праздником единства, патриотизма и радости. Каждый ребенок смог почувствовать гордость за свою страну и узнать больше о ее богатстве и многообразии. Этот день останется в сердцах детей надолго, вдохновляя их на новые достижения и славные подвиги во имя России.