В Международном детском центре «Артек» в Крыму прошли торжественные мероприятия в честь 9 мая. В День Победы школьники из 31 страны мира, проникшись чувством гордости, провели памятную церемонию и концерт, стали участниками известной акции «Бессмертный полк» и зажгли огненную картину.

На митинге-концерте дети вместе со взрослыми исполнили гимн России и военные песни, посвященные подвигам советских солдат. Царила невероятная атмосфера, ведь все это происходило в сопровождении духового оркестра. В руках они держали портреты своих предков, воевавших за свободу. Ребят поздравил глава МДЦ Константин Федоренко.

«Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. Сегодня в руках у вас портреты героев – это бабушки и дедушки, это близкие и родные, это часть вашей семьи, это часть истории нашей страны. Через эти фотографии мы сопричастны! Этими людьми мы гордимся!», – сказал он.

В лагере «Морской» прошла торжественная церемония

«Помни, чтобы жить», в рамках которой участники отдали дань памяти погибшим во время войны. Ребята подняли Знамя Победы, возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Также в «Артеке» прошла акция «Огонь памяти». В честь павших воинов дети и сотрудники центра зажгли свечи, выложенные в виде картины с изображением названия акции, артековского костерка и буквы Z. Вечный огонь символизирует сохранение памяти о подвигах предыдущих поколений и передачу этого знания будущим поколениям.

Вместе с ребятами из разных регионов России в торжественных мероприятиях приняли участие школьники из ряда стран мира, в том числе европейских. В Международном детском центре они все вместе, забыв про понятие «разных национальностей» пели песни, возлагали цветы, если за одним столом. Во время праздников и особых мероприятий вопросу питания в столовых обычно уделяется особое внимание. Профессиональные повара комбината питания делают приемы пищи настоящим пиром, ведь какой праздник – без красивого застолья. Шоколадный фонтан и станции анимации, а также праздничные пироги стали неотъемлемой частью питания в «Артеке». Но не стоит думать, что артековцы питаются исключительно сладким. В лагерях центра строго придерживаются принципов правильного и сбалансированного питания. Кормят артековцев пять раз в день по системе «шведский стол». Кроме того, ежедневно в столовых представлено одно национальное блюдо какой-нибудь другой страны, чтобы школьники смогли немного познакомиться с другой культурой с точки зрения гастрономии.

9 мая является важным праздником для каждого человека. Это день, который объединяет не только россиян, но и сотни тысяч людей по всему миру. «Артек» вносит огромный вклад в идею объединения людей вне зависимости от национальности. Из смены в смену на территории центра живут, трудятся, получают новые знания и заводят новых друзей представители самых разных стран мира.