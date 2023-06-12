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Тайна диадемы бельгийской королевы и чёрная тетрадь Сталина. Г. Соколов, А. Фурсов

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В студии писатель, историк разведки Геннадий Соколов и историк Андрей Фурсов.

Начало здесь “История скандала. Первый визит послевоенного советского руководства на Запад. А. Фурсов, Г. Соколов”: https://www.youtube.com/watch?v=G0flIbPzb38&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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#ДеньТВ #ГеннадийСоколов #Фурсов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wg52QcqB17c
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