Царские регалии и драгоценности: самые великие и знаменитые

Среди сокровищ европейских монархов и в коллекции Алмазного фонда России можно увидеть регалии и украшения русских императоров и императриц, демонстрирующих исключительное мастерство российских ювелиров разных эпох. Каждое из этих украшений имеет свою интересную историю, а с некоторыми из них связаны авантюрные события, по которым можно снимать приключенческие фильмы.

Большая императорская корона

По традиции русских царей венчали на царство Шапкой Мономаха – старинной княжеской регалией, символом царской власти. После Петра I её заменяли разными императорскими коронами – каждый новый правитель заказывал себе у ювелиров новый венец. До нашего времени сохранились лишь некоторые из них. Постоянная регалия появилась при Екатерине II. Великая императрица посчитала, что достойна великой короны, которая сохранит в веках память о ней. Так она заказала для себя в 1762 году Большую Императорскую корону.

Это самый дорогой царский венец в мире: он создан из золота и серебра, его украшает рекордное число бриллиантов, жемчугов и одна гигантская красная шпинель, а весит этот ювелирный шедевр 2 кг! Неудивительно, что все последующие российские императоры пожелали короноваться именно ей.

Увы, но сейчас в Алмазном фонде России можно увидеть лишь копию Большой императорской короны. Настоящий венец был уничтожен большевиками после революции 1917 года. Они поступили в своём репертуаре: разобрали этот шедевр и продали за границу по частям. Где и у кого все эти камни находятся сейчас – доподлинно неизвестно. Правда, говорят, что часть камней всё же была выкуплена в 50-ых годах за космические суммы.

Мальтийская корона

Кроме императорских корон в Алмазном фонде можно найти Мальтийскую корону, принадлежавшую Павлу I. Как известно, он всерьёз увлекался мистицизмом, и был одержим рыцарскими идеалами. В 1798 году российский император принял титул великого магистра Мальтийского ордена – закрытой и овеянной многими тайнами организации Римско-католической церкви. К тому времени этот орден потерял вес на политической арене и испытывал серьёзные финансовые трудности – там были рады иноземному магистру, готовому платить и отстаивать их интересы. После принятия титула Павел и приказал русским ювелирам создать Мальтийскую корону.

Но существует версия, что корона была привезена Павлу I госпитальерами с острова Мальта (он находится в Средиземном море) вместе с другими реликвиями ордена. Если это так, то её возраст куда старше, чем принято считать. Также существует версия, что приехавшие в Россию рыцари поселились в Воронцовском дворце не для того, чтобы служить новому магистру, а следить за сохранностью орденских реликвий, в том числе за короной. Правда это или нет, но после смерти Павла его сын Александр отказался от титула великого магистра и выслал назад рыцарей ордена, а корону оставил в российской сокровищнице.

Императорский скипетр и держава

Те царские держава и скипетр, которые входят в состав Большого наряда, по мнению историков, сработаны западными мастерами и были привезены в качестве дара Борису Годунову от немецкого короля. Ими пользовались все русские цари и императоры до Екатерины II.

На свою коронацию в 1762-ом году Екатерина II велела изготовить скипетр и державу нового, европейского образца. Правда, свой нынешний вид они обрели не сразу: державу дополнили изумительным синим сапфиром при Павле I, а скипетр ещё в 1774 году украсили бриллиантом «Кох-и-Тур», более известным в России под названием «Орлов». Этот удивительный камень весом 200 карат имеет длинную и загадочную историю.

Он был найден в Индии в середине 17-го века, и долгое время находился в сокровищницах Великих Моголов и арабских шахов. Как он попал в Европу, доподлинно неизвестно, но существующая легенда говорит, что один правитель якобы передал его в буддистский храм, находящийся на острове, и там его вставили в глазницу статуи. Однажды там оказался сбежавший из армии французский солдат, который решил похитить бриллиант. Он принял индуизм и, заслужив спустя несколько лет доверие брахманов, под покровом ночи выкрал алмаз. Он вплавь выбрался с острова на индийский берег, где продал сокровище английскому военному. Тот привёз его в Великобританию и перепродал. Эта версия была настолько популярна в 19-ом веке, что английский писатель У. Коллинз описал её в своём романе «Лунный камень».

В Европе «Кох-и-Тур» побывал у многих хозяев, пока не попал в Россию. Здесь им быстро завладела Екатерина II, страстно любившая бриллианты. Но как это произошло – об этом тоже ходят легенды. Одна из них гласит, что камень императрице подарил на именины граф Григорий Орлов. Другая – что его купила сама императрица и назвала именем любимого фаворита. Современные историки склоняются ко второй версии.

Диадема «Русская красавица»

Императрицы и великие княжны из династии Романовых имели коллекции уникальных украшений: подвески, браслеты, кольца, ожерелья. Но среди них выделяются красивейшие тиары и диадемы. В Алмазном фонде находятся лишь несколько из них, где остальные – это либо неизвестно, либо они проданы за границу, целиком или по частям.

Диадема «Русская красавица» одно из немногих императорских украшений, чья судьба достоверно известна. Она была изготовлена в 1841 году для императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Диадема напоминает кокошник русских крестьянок; она выполнена из платины и украшена бриллиантами, а подвешенные жемчужины подвижны. Эта диадема принадлежала императрицам Романовым, пока пришедшие к власти большевики не национализировали её и не выставили на торги. «Русскую красавицу» для своей жены Глэдис приобрёл 9-ый герцог Мальборо Чарльз Спенсер-Черчилль. В 1977-ом году её купила первая леди Филиппин И. Маркос. Сейчас диадема принадлежит государству Филиппинам, и её планируют продать с аукциона. В Алмазном фонде России хранится лишь копия «Русской красавицы».

Владимирская тиара

Ещё одна тиара семьи Романовых. Она украшена бриллиантами и подвесными жемчужинами, имеющими форму капель. Её преподнес в 1874 году в качестве свадебного подарка Марии Павловне Великий князь Владимир Александрович, брат императора Александра III. После революции Великая княгиня бежала из России в Англию. Оставшиеся во Владимирском дворце тиара, прочие украшения и деньги были вывезены чуть позже. Великой княгине в этом помог английский дипломат А. Стопфорд – получив от неё точные сведения, он тёмной ночью тайно проник во дворец, вошёл через потайную дверь в будуар княгини и вынес драгоценности. При этом он страшно рисковал не только своей репутацией, но и свободой – большевики в то время национализировали всё имущество императорской семьи, и Стопфорда могли судить за кражу. После этого он тайно переправил их в Англию. После смерти Марии Павловны тиара досталась её дочери, а та продала сокровище английской королеве Марии Текской. При новой владелице тиару отреставрировали, и сделали возможным менять подвесные жемчуга на «Кембриджские изумруды».

Владимирская тиара остаётся у английских монархов и до сих пор. Нынешняя царствующая королева Елизавета II надевает тиару, украшенную чаще всего изумрудами.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru