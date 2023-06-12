Канада в огне: пожары Лишат США добычи Нефти и Газа
Лесные пожары в Канаде приблизились к нефтегазовым месторождениям. Геоэнергетика Инфо
Сильные лесные пожары, которые полыхают на западе Канады, могут оставить бюджет без сотни миллионов, если не миллиардов долларов. Стихия нанесла удар по одной из стратегических отраслей – нефтегазовой. Огонь вплотную приблизился к месторождениям, где добывается около трех миллионов баррелей нефти в сутки. Пожары заставили компании сократить этот уровень всего до 270 тысяч баррелей, каждый час сжигая их громадные прибыли. Кроме этого, вынужден был закрыться крупнейший в Канаде завод по переработке газа. Там заявили, что безопасность работников дороже денег.
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