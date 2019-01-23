Дело о пожарах: корпорация сгубила десятки людей ради прибыли

Калифорнийские пожары, случившиеся в ноябре 2018 года, сошли с новостных лент российских СМИ.

Последние очаги потушены, жизнь поставляет новые горячие инфоповоды.

Однако в США об этих печальных событиях не забыли: шутка ли, погибли десятки людей. Поэтому, как в любом нормальном государстве, власти проводят официальное расследование — и его результаты показывают ситуацию в довольно неожиданном ракурсе.

В настоящий момент у государственной комиссии уже есть главный подозреваемый. Речь идет об энергетическом гиганте, компании Pacific Gas & Electric Corp. (PG&E).

PG&E — частная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско и более чем 150-летней историей. В современный нам период PG&E вошла с мощным арсеналом генерирующих мощностей и передающей инфраструктуры: 173 электро- и 85 энергогенерирующих станций, газовые электростанции, собственные ГРЭС, почти тридцать тысяч километров ЛЭП и более сотни тысяч километров передаточных линий. По последним данным, компания обеспечивает электричеством и энергией более 16 миллионов калифорнийцев. Кстати, в 2000 году PG&E вместе с еще одним электрическим гигантом, компанией Enron, устроили знаменитый калифорнийский электрический кризис.

Напомним, что тогда из-за рыночных манипуляций двух этих игроков штат захлестнула волна веерных отключений, а в период с апреля по декабрь 2000 года розничная цена за киловатт*час для населения выросла на 800% (здесь нет ошибки), притом что собственная генерирующая мощность штата почти вдвое превышает его потребности. Убытки от этого искусственно созданного кризиса американские власти оценили в 40 миллиардов долларов.

Вернемся к делу о массовых лесных пожарах. Восьмого октября 2017 года в округе Сонома на линию электропередачи, принадлежащую PG&E, упало дерево, что стало причиной короткого замыкания и возгорания сухой травы, а позднее вылилось в серию сильнейших лесных пожаров.

Тогда, напомним, от огня пострадало более 85 тысяч гектаров леса, девяносто тысяч человек пришлось эвакуировать, сорок четыре человека погибли, еще сто девяносто попали в больницу. Правительство оценило ущерб в 12 миллиардов долларов. Расследование установило, что возраст ЛЭП, на которую упало дерево, превышал 50 лет, более того, по странному стечению обстоятельств из сорока девяти территориальных участков, которые обслуживала PG&E, пожары возникли сразу на сорока четырех.

Спустя год, казалось, ничего не предвещало новых бедствий, даже массовые пожары, которые, вопреки обыкновению, начались еще в августе.

Но уже в ноябре ситуация предыдущего года повторилась с точностью до малейших деталей — сильнейший ветер раздул очередные очаги техногенных возгораний, сгорело более 776 тысяч гектаров, было уничтожено 18 тысяч домовладений, погибли 86 человек, а трое до сих пор числятся в списках пропавших без вести. Одной из причин столь массового и быстрого распространения огня стали 129 миллионов старых деревьев, находящихся в штате Калифорния, планы их упредительной вырубки были провалены. Игнорировать подобные вопиющие факты дальше было нельзя, и калифорнийское пожарное управление совместно со специальной правительственной комиссией взялись за расследование всерьез.

Результаты работы показали весьма неприглядную картину. В период с 2014 по 2017 год оборудование и ЛЭП из числа собственности PG&E стали причиной полутора тысяч возгораний, более того, было документально подтверждено, что одной из главных причин пожаров 2018 года стало падение высоковольтной линии поблизости от городка Paradise. Дальше — больше.

Достоянием общественности стали данные, говорящие о том, что в период 2013–2017 годов зафиксировано более 16 тысяч аварий линий электропередачи, то есть вышки, столбы и провода PG&E падали на грешную землю в среднем каждые три часа. По состоянию на январь 2018 года перед компанией стояла задача удаления около полутора миллионов деревьев, которые потенциально могли повредить ЛЭП, но и она не была выполнена. Не совладала PG&E и с прогнозом рисков — хотя два главных ее конкурента, компании San Diego Gas & Electric и Edison International, например, установили в зонах своей ответственности метеостанции, отслеживающие все погодные колебания.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и отдельно упомянуть еще один ключевой фактор. Подавляющее большинство столбов, по которым идут провода, в Америке деревянные. Да-да, вы не ослышались, точно такие же, как вы, наверное, видели в деревнях в русской глубинке. Данный вид конструкций в Америке настолько широко распространен, что существует даже целая профильная организация — North American Wood Pole Council, куда входят производители и эксплуатанты из США и Канады. Преобладают деревянные столбы и в Калифорнии, штате миллионеров и богачей, но если San Diego Gas & Electric потратила около миллиарда долларов на модернизацию собственных сетей, то PG&E по этому поводу даже не почесалась, точнее, объявила о готовности инвестировать пять миллиардов в замену деревянных столбов, но сделано это было только после всех печальных событий, описанных выше.

Эти и многие другие данные, просочившиеся в прессу, стали основанием для подачи многочисленных исков против PG&E. Общая сумма финансовых претензий от американцев, пострадавших от пожаров, уже перевалила за 30 миллиардов долларов. Рынок ценных бумаг, естественно, также отреагировал, и акции PG&E подешевели сразу на 52%. В результате капитализация энергетического гиганта просела более чем в два раза, с 25 до девяти миллиардов. Четырнадцатого января 2019 года PG&E объявила, что собирается начать процедуру банкротства.

Необходимое послесловие. Все написанное выше не призвано в очередной раз рассказать, как «там» все плохо, ни в коем случае.

Все сказанное просто иллюстрирует тот факт, что крупные корпорации, слабо контролируемые государством (или даже являющиеся «совладельцами власти», прямо или косвенно), — во всем мире примерно одинаковы. И действуют с одинаковым наплевательством в отношении жизней и имущества граждан, природы и всего такого.

Кстати. Если почитать комментарии американцев на новостных ресурсах США, то они в подавляющем большинстве своем уверены, что PG&E, тесно связанная с правящими политическими кругами страны, избежит банкротства и все останется так, как было. А это означает только одно — Калифорния будет гореть снова.

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Сергей Савчук