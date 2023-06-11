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Скрытые смыслы в романе Мастер и Маргарита. Что означает имя Воланд?

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Каждый из нас наверное хоть раз в жизни читал. смотрел или хотя бы слышал о романе Михаила Булгакова, Мастер и Маргарита. Многие знают кто такой Воланд. Но вы когда нибудь задумывались что означает его имя? Почему Булгаков назвал Дьявола именно так? Вряд ли. А те кто задумывался наверняка прямо сейчас хотят написать, что он позаимствовал это имя у Мефистофеля из Гёте.. Но почему тогда Гёте назвал его так? И снова некоторые вспомнят что кажется так называли нечистую силу в германии… И это будет фатальная ошибка.
Разобраться в этом и некоторых других вопросах, негласно поднятых в романе Мастер и Маргарита, мы сейчас и попробуем.
Готовьтесь к погружению в лютейшую конспирологию, Полную дичь, и решительное натягивание Совы на глобус вселенского масштаба.

И при чём тут чёрная дыра?
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00:00 Интро
02:15 Замысел
06:41 Говорящие фамилии
12:25 От простого к сложному
20:15 Воланд
28:42 Фауст
35:42 Подделки и домыслы
40:25 Кот Бегемот
43:19 Фагот
45:00 координаты зла
48:48 Точная дата событий романа
50:49 Магия параллелей
53:02 Коровьев
54:28 Поскриптум
56:53 Титры



#эпоханедоверия #чернаядыра #мастеримаргарита #булгаков #воланд #мефистофель #космос #фауст #дьявол #бог #мистика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8D7AoJrTgn8
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