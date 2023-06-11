Россия избавилась от «двигательного проклятия» | Возрождение легендарного завода
В пятницу на Амурском судостроительном заводе состоялась закладка корвета «Ретивый» проекта 20385 и началась подготовка к строительству серии фрегатов проекта 22350. А это говорит нам о то, что ни много ни мало, нашей стране удалось преодолеть «двигательное проклятие» в судостроении. Обо всём по порядку, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
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