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Россия избавилась от «двигательного проклятия» | Возрождение легендарного завода

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В пятницу на Амурском судостроительном заводе состоялась закладка корвета «Ретивый» проекта 20385 и началась подготовка к строительству серии фрегатов проекта 22350. А это говорит нам о то, что ни много ни мало, нашей стране удалось преодолеть «двигательное проклятие» в судостроении. Обо всём по порядку, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GZRP1OSP3vM
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