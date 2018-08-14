Что и как лечат кошки

Для кошкотерапии нет противопоказаний. Общение с кошкой — это научно обоснованный эффективный метод лечения и оздоровления, доступный любому человеку, вне зависимости от общественного положения и наличия финансов. Кошкотерапия не требует особых затрат и специального оборудования, но, самое главное, она исключает врачебные ошибки.Если использовать кошку как грелку, то она облегчает состояние при артрите и воспалении придатков.Интересуясь кошкотерапией, многие люди не знают, как правильно организовать лечебный процесс, каким образом использовать своего домашнего любимца для лечения, при каких заболеваниях он может оказать своему хозяину помощь.Что касается использования, то на предыдущих страницах уже говорилось, что ни в коем случае нельзя принуждать кошку к тому, чтобы она занималась терапией. Лечение можно проводить только тогда, когда животное готово к этому.Кроме того, каждому владельцу пушистых лекарей необходимо помнить, что не при всех заболеваниях животные могут помочь своему хозяину. Например, если человек решил обратиться за помощью к своей кошке, болея раком в последней стадии, то животное, снимая болевые ощущения и забирая у хозяина отрицательную энергию, вскоре заболеет само.Разумеется, ни одна кошка не сможет вылечить аппендицит или перитонит — при этих болезнях человеку поможет только хирург. Не исцелит животное сепсис, катаракту, менингит и многие другие заболевания. Зато любая кошка способна вылечить сердечно-сосудистые болезни, снять усталость и головную боль, улучшить кровообращение, избавить хозяина от болевых ощущений при болезнях желудка, кишечника и печени.Прежде чем приступить непосредственно к лечению, надо постараться найти со своей кошкой общий язык. Как уже говорилось, эти животные способны общаться с человеком посредством телепатии, поэтому за некоторое время до начала курса кошкотерапии необходимо попробовать мысленно поговорить со своим питомцем. Например, перед кормлением животного нужно мысленно позвать его, передавая ему образ его любимого лакомства. Если кошка сразу же придет к хозяину, то можно считать, что мысленный контакт между хозяином и питомцем установлен.Чувствуя недомогание, человек часто не знает, где находится источник болевых ощущений. Будучи отличным диагностом, кошка самостоятельно находит место, где скопилось много негативной энергии.А теперь об организации лечебного процесса. Почувствовав недомогание, хозяину надо позвать свою кошку и попробовать мысленно представить то, что он от нее хочет. Разумеется, не надо говорить питомцу: «Вылечи меня от остеохондроза». Кошка вряд ли поймет, что требует от нее хозяин. А вот если последний мысленно пошлет ей образ больного позвоночника, кошка охотно придет к нему на помощь.Можно вообще ничего не представлять, а просто лечь так, чтобы кошке было удобно искать больной участок тела человека. Зачастую кошки сами находят источник отрицательной энергии безо всяких на то указаний.Ведь иногда человек не знает, почему у него, например, болит голова. Он считает, что болевые ощущения связаны у него с переутомлением, зовет кошку, а она упорно ложится ему на шею. Потом человек выясняет, что кошка поставила ему точный диагноз и головные боли у него вызваны остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Именно поэтому необходимо доверять своему питомцу.При гриппе, ангине и некоторых других заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры, кошка часто ложится в ногах своего хозяина.Когда человек чувствует беспокойство или сильную усталость, ему надо позвать кошку, посадить ее к себе на колени и несколько минут гладить ее ладонью. Через некоторое время урчание питомца успокоит хозяина и тот почувствует себя значительно лучше.В домах престарелых, где практикуют кошкотерапию, пациенты с нетерпением ждут визита кошки-доктора. Пожилые люди играют с ней, гладят ее. Кошка дает им заряд хорошего настроения, снимает депрессию и избавляет от чувства одиночества.Людям с нарушениями психики важно установить мысленный контакт со своими питомцами, поскольку большинство кошек ведут себя как профессиональные психотерапевты и делают всё, чтобы человек обрел душевное спокойствие.Кстати, люди с психическими отклонениями воспринимают присутствие кошек безо всякого раздражения.По сути, пушистый лекарь не делает ничего необычного, он просто подходит к больному, урчит, дает себя гладить, лижет ему руки и лицо.Такая кошкотерапия очень действенна при депрессии, неврозах и даже шизофрении.Если человек серьезно болен, например, перенес инфаркт, инсульт или тяжелую операцию, то ему просто необходимо общение с кошкой. Как правило, для полного восстановления организма такому больному нужно прибегать к помощи домашнего питомца в течение нескольких месяцев.По мнению геронтологов, кошки являются настоящим эликсиром молодости для их владельцев.Самое интересное, что животное всегда безошибочно угадывает, насколько серьезно болен его хозяин. С тяжело больным человеком кошка никогда не станет затевать игр, она будет подолгу лежать возле него, мурлыкать, делать ему массаж своими коготками. Часто уже после первого сеанса кошкотерапии у серьезно больных людей наступает заметное улучшение состояния здоровья.В настоящее время алкогольной и наркотической зависимостью страдает большой процент населения России. Связано это как с наследственной предрасположенностью, так и с индивидуальным психологическим складом человека, а еще, как это ни печально, с бытовой неустроенностью людей, которые от отчаяния начинают пить спиртное или принимать наркотики.Кошки способны оказать существенную помощь человеку, страдающему алкогольной и наркотической зависимостью. В частности, это животное облегчает ломки наркоманов и похмельный синдром алкоголиков.В США разработана целая система лечения больных наркоманией и алкоголизмом с помощью кошек. Во многих крупных городах страны есть наркологи, практикующие кошкотерапию.В настоящее время традиционная медицина практически бессильна в борьбе с алкоголизмом и наркоманией: выдержав некоторое время после курса лечения, человек снова начинает пить или принимать наркотические препараты. Именно поэтому считается, что алкоголизм и наркомания — это неизлечимые болезни. Хотя существует кодирование и прочие методики психологического воздействия, а также медикаменты, вызывающие на некоторое время отвращение к алкоголю или наркотикам, наиболее эффективным средством борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью в США и странах Европы считается пет-терапия.Для лечения алкогольной и наркотической зависимости с помощью кошки необходимо, прежде всего, желание самого больного избавиться от пагубной привычки. Ведь кошка никогда не станет лечить своего хозяина, если тот сам не хочет этого.Человеку, твердо решившему вылечиться, надо сначала провести медикаментозное лечение в стационаре, а затем уже прибегнуть к помощи своего домашнего питомца. Последний сделает все, что в его силах, чтобы помочь любимому хозяину восстановить психическое равновесие.Как только у больного возникнет желание выпить или принять наркотики, ему следует позвать кошку и, поглаживая ее, мысленно попросить у нее помощи.Стоит отметить, что животное само знает, как ему надо лечить своего хозяина. Возможно, питомец просто будет лежать у него в ногах или ласкаться к нему, а может сделает ему массаж своими коготками.В любом случае кошка окажет больному человеку существенную помощь, забрав у него всю негативную энергию и успокоив его.Нарушение частоты или последовательности сердечных сокращений может быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний, неврозов, алкогольной и никотиновой интоксикации и т.д.Многие люди, даже не подозревая о научном обосновании кошкотерапии, ощущая сильное сердцебиение, зовут своих животных, четко зная, что с их помощью через несколько минут они почувствуют значительное облегчение.Для лечения аритмии следует в течение нескольких минут гладить кошку или позволить ей лечь на область своей груди.При нарушении сердечного ритма необходимо проводить сеансы кошкотерапии ежедневно в течение 10-14 дней.Как правило, уже после 2-3 сеансов у больного наблюдается заметное улучшение состояния здоровья.Основными формами артрита являются ревматоидный и инфекционный артриты, подагра и остеоартрит. Вообще же артрит — это собирательное название более 100 болезней.Симптомами большинства подобных заболеваний являются ригидность и болезненные ощущения в суставах, что зачастую ограничивает двигательную активность больного человека.В некоторых странах Европы врачи советуют своим пациентам для облегчения болей при артритах использовать кошку, которая теплом своего тела благоприятно воздействует на больные суставы.После массажа суставов у больного артритом проходят болевые ощущения. Такой массаж хозяину может сделать его кошка, которая своими коготками и подушечками лап будет эффективно лечить больные суставы.Лечение артрита с помощью кошкотерапии проводится следующим способом.При болях в суставах больному следует положить или посадить кошку на болезненный участок тела на 7-10 минут.Такие сеансы следует проводить через день в течение 30 дней.Атеросклероз, или уплотнение стенок артерий, значительно снижает эффективность кровообращения. При этом стенки артерий теряют эластичность, что приводит к образованию тромбов и другим негативным изменениям.Как известно, регулярное проведение кошкотерапии значительно улучшает кровообращение и снижает вероятность появления у человека атеросклероза.Для профилактики атеросклероза следует ежедневно гладить кошку в течение 5-7 минут. Если же человек уже страдает этим заболеванием, то ему надо 2-3 раза в день прикладывать кошку ко лбу, а также позволять ей спать возле своей головы.Причинами бессонницы могут быть как хронические заболевания нервной системы, так и эмоциональное перевозбуждение. Как правило, больным, страдающим бессонницей, врачи назначают успокаивающие и снотворные препараты, однако, прежде чем применять их, можно попробовать избавиться от эмоционального напряжения с помощью домашнего питомца.Для лечения бессонницы с помощью кошки последней надо предложить лечь на подстилку на столе. Хозяину следует сесть за стол и, закрыв глаза, прижать животное ко лбу. Затем ему надо попросить кого-либо из находящихся рядом членов семьи прижать кошку к его шее.Такие воздействия продолжительностью 5 минут следует проводить через день. Полный курс кошкотерапии составляет от 7 до 20 процедур в зависимости от возраста больного (чем старше человек, тем больше ему требуется процедур).Согласно научным исследованиям, люди, позволяющие кошкам спать в своей постели, никогда не страдают бессонницей.Функции печени нарушаются при появлении в организме большого количества вредных веществ, с которыми этот орган не может справиться. Это приводит к различным заболеваниям, самыми распространенными из которых являются гепатит, печеночная недостаточность и цирроз печени.Забирая у человека отрицательную энергию, кошки способны избавить его от болей в области печени. Для лечения различных заболеваний печени следует лечь на спину и позвать кошку, которая обязательно сядет или ляжет человеку на живот, положив свою голову на область его правого подреберья.Лучше всего проводить такой сеанс один раз в 2-3 дня в течение 20-30 минут. Как правило, заметное улучшение состояния здоровья у людей, страдающих болезнями печени, происходит уже после 10 сеансов кошкотерапии.Заболевание представляет собой воспаление слизистой оболочки бронхов. При остром бронхите необходимо соблюдать постельный режим и, наряду с приемом прописанных врачом лекарств, не забывать о том, что кошка эффективнее любых лекарств снимает воспалительные процессы.Кошка способна вылечить не только бронхит, но и воспаление легких.При высокой температуре, сопровождающей острый бронхит, следует положить кошку в ноги, а если она этого не хочет, гладить ее в течение 10 минут. Для лечения хронического бронхита кошку надо 2-3 раза в день класть на область груди. Лучше всего, если животное сделает больному массаж своими коготками. Такие процедуры снимают приступы кашля и значительно облегчают дыхание страдающего бронхитом человека.Регулярное повышение артериального давления приводит к развитию гипертонии — уменьшению просвета стенок мелких артерий, затрудняющего продвижение крови по сосудам. Гипертония часто приводит к инфаркту и инсульту.Кошки успешно лечат людей, перенесших инфаркт миокарда. Эти животные не только поднимают у больных настроение и улучшают их двигательную активность, но даже помогают им сбросить лишний вес.Гипотония, связанная с нарушением функций нервной системы и нейрогормональной регуляцией тонуса сосудов, сопровождается понижением артериального давления.Несколько лет назад в Великобритании проводились специальные научные исследования по поводу способности кошек стабилизировать артериальное давление.В одном из стационаров ученые провели следующий эксперимент.Пациентам, страдающим гипертонией и гипотонией, измерили артериальное давление, после чего им принесли кошек. Через 20 минут врачи провели второе, контрольное, измерение и выяснили, что давление у этих людей пришло в норму.Для нормализации артериального давления достаточно ежедневно гладить своего питомца в течение 3-5 минут. Подобные процедуры не только стабилизируют давление, но и предупреждают развитие у человека сердечно-сосудистых заболеваний.Причинами таких симптомов, как головокружение и головная боль, могут быть усталость, нервное перенапряжение, а также различные заболевания внутренних органов и нервной системы. Если головные боли и головокружения наблюдаются регулярно, то следует обратиться к врачу.При недомоганиях, связанных с усталостью или физической и нервной нагрузками, а также с сердечно-сосудистыми болезнями и остеохондрозом, можно использовать кошкотерапию.При головной боли, прежде чем принимать обезболивающие препараты, следует попробовать лечение с помощью кошки.При головокружениях и головных болях следует позволить кошке устроиться на своей голове или на области шеи. Для этого больному надо лечь на живот и позвать кошку, которая сама расположится возле головы хозяина.При остеохондрозе пушистый лекарь, скорее всего, сделает больному массаж спины или шеи.А при болях, вызванных нервным перенапряжением или усталостью, успокоит хозяина своим мурлыканьем и ласками. При регулярных головных болях надо класть кошку на шею или область головы 3 раза в день. Курс кошкотерапии в этом случае должен составлять не менее 7-10 дней.При возникновении депрессии у человека постоянно подавленное настроение, его преследуют ощущения беспокойства, безнадежности, внутренней пустоты, тоски, угнетенности и т.п.На Западе уже в течение нескольких лет депрессию успешно лечат с помощью кошкотерапии.Для лечения депрессии достаточно 15-20 минут играть с кошкой. Кроме того, полезно разговаривать с домашним питомцем, гладить его и позволять ему все время находиться рядом.Как известно, зубная боль чаще всего является признаком кариеса или заболевания десен, поэтому при таких симптомах следует обратиться к дантисту для лечения. Если же это по каким-то причинам не представляется в ближайшее время возможным, то снять острую зубную боль человеку может помочь кошка.Чтобы снять острую зубную боль, надо лечь и позвать кошку. Последняя сразу же устроится возле щеки со стороны больного зуба. Уже через несколько минут человек, страдающий сильной зубной болью, почувствует облегчение.Инсультом называют кровоизлияние в головной мозг. Болезнь возникает внезапно и может привести к летальному исходу уже в первые часы после кровоизлияния. Как правило, при инсульте наблюдается паралич конечностей и нарушение речи. В США существуют специалисты, которые лечат больных инсультом с помощью кошкотерапии. Еще несколько лет назад американские ученые доказали, что у людей, которые после перенесенного инсульта регулярно проводят сеансы кошкотерапии, быстро восстанавливаются двигательная активность и речь.К сожалению, в России очень мало врачей, которые рекомендуют своим пациентам использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний домашних животных.При параличе конечностей и нарушении речи больным, помимо приема предписанных врачом медикаментозных препаратов, нельзя отказываться от помощи кошки. Последняя будет приходить к больному человеку сама и делать то, что считает нужным.Как правило, при параличе конечностей кошка регулярно массирует своими коготками руки и ноги больного.Кроме того, животное помогает хозяину справиться с депрессией, которая часто является следствием перенесенного человеком тяжелого заболевания.Заболевание представляет собой воспаление толстой кишки и встречается в основном у людей среднего и пожилого возраста.Колит может протекать в острой и хронической формах.Большинство больных острым колитом подлежат госпитализации, поскольку приступы заболевания сопровождаются сильными болями и диареей, что ведет к истощению и обезвоживанию организма.Для лечения хронического колита можно проводить кошкотерапию.При сильных болях в области желудка или кишечника надо лечь на спину и посадить кошку себе на живот.При болях, которые периодически возникают у людей, страдающих хроническим колитом, хорошо помогает кошка. Хозяину достаточно 2 раза в день класть своего питомца себе на живот на 10 минут.Потребляя негативную энергию, возникающую при обострении воспаления, кошка эффективно снимает у человека боль.Невралгия возникает в результате заболевания нервных сплетений или отдельных нервов и сопровождается приступами боли. Заболевание может быть следствием переохлаждения, гриппа или какой-либо травмы. Довольно часто симптомы невралгии появляются у женщин во время менструации.В тяжелых случаях невралгии больному назначается медикаментозное лечение. В странах Европы и Америки уже несколько лет для снятия невралгических болей используют кошкотерапию.Чтобы снять боли невралгического характера, человеку надо полностью доверять своей кошке. Устроившись поудобнее на кровати, хозяину следует позвать животное, которое само найдет у него больной участок тела и избавит его от неприятных ощущений.Нефрит и пиелонефрит — воспалительные заболевания почек.При первом поражаются почечные клубочки, а при втором — ткань почек и мочевыводящих путей.Люди, страдающие хроническим воспалением почек, должны проводить терапевтические процедуры под наблюдением врача.Однако значительно облегчить состояние больного может домашняя кошка.Согласно исследованиям, проведенным в 1999 году в США, больные хроническим воспалением почек, использующие для лечения кошкотерапию, быстрее выздоравливают, чем те, кто проводит лечение с помощью медикаментозных препаратов.Для лечения хронического воспаления почек необходимо 2 раза в день предлагать кошке ложиться на свою поясницу. Сеанс следует проводить в течение 10-15 минут. Курс лечения — 30 дней.Состояние, когда на фоне благополучия и нормального состояния здоровья человек чувствует себя опустошенным и разбитым, называется синдромом хронической усталости.В ряду симптомов хронической усталости стоят чувство опустошенности, не проходящее даже после продолжительного отдыха, слабость в мышцах, невозможность сосредоточиться, депрессия и головокружение. В настоящее время медики ставят диагноз «синдром хронической усталости» так часто, что можно уже говорить об эпидемии.У людей, страдающих этим заболеванием, пропадает желание работать, развлекаться и даже думать. У них исчезает интерес к жизни, любимые люди вызывают у них раздражение, а замечания недоброжелателей приводят их в ярость. Большинство людей, чувствующих хроническую усталость, впадают в апатию или пребывают в состоянии постоянного раздражения. Никакие медикаментозные препараты, как правило, не приносят им облегчения. Им просто хочется, чтобы окружающие оставили их в покое и не мешали им пребывать в депрессивном состоянии. Возможно, что несколько дней полноценного отдыха или отпуск способны вернуть уставшему человеку радость жизни. Однако если такое состояние длится у него дольше 5-6 месяцев и сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, мышечной слабостью, болями в суставах и постоянными головокружениями, то можно с уверенностью сказать, что человек подвержен самому распространенному заболеванию XXI века — синдрому хронической усталости. В настоящее время доказано, что синдром хронической усталости можно вылечить с помощью домашних животных, в частности посредством кошкотерапии.В Великобритании в аптеках продаются белые лечебные кошки.По наблюдениям врачей, лучше всего справляются с синдромом хронической усталости кошки, которые помогают своему хозяину восстановить душевное равновесие и избавиться от физического перенапряжения.Человеку, который чувствует постоянную усталость, необходимо несколько раз в день общаться со своей кошкой: играть с ней, кормить, разговаривать, гладить, а также позволять ей совершать различные лечебные процедуры, главной из которых является поглощение питомцем отрицательной энергии.Радикулит — это поражение корешков спинномозговых нервов. Основными симптомами заболевания являются сильные боли по ходу пораженных нервных корешков.Разумеется, лечение радикулита должен назначать врач. Однако больному не следует отказываться от помощи кошки.Для лечения радикулита лучше всего подходят длинношерстные кошки. Хозяину следует лечь на живот и позвать питомца, который сразу же займет удобное положение у него на спине.Скорее всего, кошка сначала своими коготками сделает больному массаж поясницы, а затем удобно устроится на ней, согревая ее своим телом.Кстати, прекрасным средством для лечения радикулита являются специальные пояса, изготовленные из кошачьей шерсти.

Источник: nashaplaneta.su