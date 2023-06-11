Как влияют гаджеты на детей – «ПОЖИРАТЕЛИ МОЗГА» Мультфильм про строение мозга и развитие ребенка
Скрытая опасность гаджетов – тема новой серии научно-познавательного мультсериала «Команда Познавалова» «Пожиратели мозга». Герои увидят строение мозга, увидят, как он развивается. Узнают, как работает внимание, почему люди становятся невнимательными или гиперактивными. Как гаджеты влияют на развитие мозга ребенка и подростка. Мультфильм также содержит подсказки родителям, как можно гармонично выстроить взаимодействие детей со смартфонами и планшетами.
Предыдущие серии научно-популярного мультсериала Команда Познавалова:
«Тайна едкого дыма» https://youtu.be/cyF0ZMTt0zc
«Опасное погружение» https://youtu.be/6YG16RBrQB0
«Скрытые вопросы. Часть 1» https://youtu.be/32fEtQfvT8s
«Скрытые вопросы. Часть 2» https://youtu.be/_elQxHCCe_A
«Задача по зубам» https://youtu.be/1KZ0S5GgkWg
Категория мультфильмов 6+
Все наши видеоматериалы созданы на средства неравнодушных людей, и при участии волонтёров. Мы видим, насколько это важно, и постоянно работаем над созданием новых фильмов и мультфильмов.
Поддержать ютуб-канал Общее Дело:
https://donation.obshee-delo.ru/
✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/F1tAnxevOHU
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0
Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE
Присоединяйтесь к нам:
https://vk.com/obsheedelorf
https://vk.com/dobrovolecod
https://ok.ru/obsheedelo
Телеграм-канал Общего Дела:
https://t.me/obshee_delo_rf
Наши каналы на ютубе:
https://www.youtube.com/user/proektod
https://www.youtube.com/@obsheedelorf
https://www.youtube.com/@proektobsheedelo
Наш канал на РУТУБЕ:
https://rutube.ru/channel/479524/
Сайт Общественной организации «Общее дело»:
общее-дело.рф
Это был выпуск:
Как гаджеты влияют на развитие интеллекта ребенка? Как влияют гаджеты на психику детей? Об этом расскажет новый фантастический научно-познавательный мультфильм «Пожиратели мозга». Пожиратели мозга – интересный мультфильм Общего Дела, рассказывающий важные факты про взаимодействие детей со смартфонами и планшетами. Тема гаджетов и детей очень важная, и напрямую затрагивает развитие ребенка. И главным образом психическое здоровье ребенка. Как гаджеты влияют на подростков? Гиперактивность и невнимательность ребенка или подростка тоже могут быть следствием сформированной детской зависимости от планшета или телефона. Как влияют гаджеты на детей – об этом расскажет Платон Капитонович. Новые фантастические мультфильмы для детей 2023.
Вместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!
#мультфильм #общеедело #мультфильмы