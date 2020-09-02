«Учить детей уважать и любить свою культуру…»

На электронную почту родительского комитета приходят письма от неравнодушных родителей или просто активных граждан, которым небезразлично будущее нашей страны. Письмо, которое мы сегодня решили опубликовать (в сокращении), ценно тем, что в нем даны конкретные предложения по оздоровлению духовно-нравственной атмосферы в нашем обществе. Внимание в нём прежде всего уделяется детям, их воспитанию и образованию.

Хотя нам и кажется это письмо немного наивным своей верой в благородные намерения всевозможных административных структур, в их открытость «голосу народа». По нашему мнению, система нынешнего российского образования, внедряемая на федеральном уровне, была и остаётся вовсе не патриотически ориентированной, а откровенно про-глобалистской: дистанционное обучение, электронизация, цифровизация, биометризация, всё более агрессивная вакцинация, засилье бестолковых образовательных программ и прочие чудеса «нового удивительного мира» тому подтверждение. Однако, несмотря на всё это, люди остаются людьми даже в серьёзных кабинетах. Поэтому вместе с автором письма будем надеяться, что чиновники департамента образования и науки не оставляют без внимания мнения родительской общественности и берут на вооружение предложенные меры по улучшению образовательной и воспитательной среды в школах, колледжах, вузах.

Добрый день, уважаемые члены родительского комитета!

Я являюсь человеком болезненно воспринимающим случившиеся и грядущие изменения системы образования и воспитания в нашей стране. Считаю, что всем неравнодушным нужно объединяться и действовать.

Мои предложения:

1. Возвращать советскую систему образования. Тема избитая, но я с ней согласна. Уровень усвоения школьного материала и уровень остаточных знаний после школы поколений, окончивших школу тогда и сейчас ужасающе разителен.

2. Гаджеты, вай-фай. Их влияние на здоровье (в т.ч.психическое здоровье) до конца не изучено, но факт остаётся фактом – вред от них есть.

Предлагаю в школах организовать специализированный кабинет, поглощающий излучение, где будут храниться телефоны, назначить ответственного за связь с детьми при необходимости, вай фай жестко ограничить. Сейчас, находясь в одной точке, человек ловит на себе по пять шесть, а то и больше волн вай-фай. Нужно упорядочить работу вай-фай.

3. Вводить в массовую культуру посещение лекций, бесед, встреч с людьми своей профессии, которые будут делиться своей культурой, интеллигентностью, образованностью. Это могут быть профессора, актёры, изобретатели, путешественники, музыканты, художники, люди науки и другие представители разных специальностей.

4. Способствовать поддержанию и повышению уровня культуры педагогов и воспитателей. Снимать художественные фильмы о педагогах, современные, добрые, патриотичные, поднимать уровень значимости профессии.

5. Любить природу. В школе ввести в качестве вариативной части образовательной программы уроки общения с природой – выезжать на посевные, помогать сельхозработникам, садить растения, учиться ухаживать за ними. Показать детям животный мир, свозить на фермы. Завести «живые» уголки в школах и детских садах, учить заботиться, ухаживать за животными (пусть это будут хомячки или рыбки или кто-то ещё), можно завести маленький огород или сделать большой цветник. На самом деле считаю, что это должно вводиться повсеместно, стать обязательной частью школьной программы.

6. Воспитывать заботу о младшем поколении. Придумывать мероприятия, где старшие и младшие будут взаимодействовать, вместе чем-то заниматься, теми же животными и растениями. Вместе организовывать какой-то праздник или что-то строить. Здесь, конечно, большая задача для преподавателей проследить, чтоб всё проходило в дружеской атмосфере.

7. На уроках ОБЖ, помимо изучения средств безопасности, учить еще и принципам здорового питания, необходимости физической культуры, безопасному обращению с телефоном, телевизором, компьютером, учить гимнастике для глаз. Дети должны знать, что такое пестициды, воск на фруктах, элементарная бытовая химия. Как вести себя в лесу, на природе, разбираться в грибах. Все это будет способствовать общему развитию, формированию знаний и навыков здорового образа жизни.

8. Преемственность поколений. Преемственность должна быть как сверху вниз, так и снизу вверх. Считаю, что пропадает уважение к старшим, к старикам. Думаю, что вышеуказанные мероприятия должны косвенно влиять и на эту задачу.

9. Рисованные мультики и инструментальная музыка. Считаю, надо большую (более 70 процентов) часть мультфильмов на телевидении и в кино сделать рисованными и озвучивать их живыми инструментами. Они добрее, мягче влияют на психику ребёнка, воспитывают, более художественные, заставляют работать воображение. Должны бать красивые, неурезанные персонажи. Раньше даже тени в мультфильмах были художественные! Индустрия переквалифицируется обратно.

10. Учить детей уважать и любить свою культуру. На радио и телевидении должны звучать народные песни как можно чаще.

11. Воспитывать здоровое чувство юмора. Пошлости, непристойности не должно быть, извращенцы c ТВ должны быть изгнаны. Это всё публичное, а значит в той или иной мере влияет на детей, на формирование их моральных ценностей и культуры поведения в обществе.

Если какие-то из моих предложений вы посчитаете нужными и разумными, предлагаю обратиться с ними в муниципальные образовательные учреждения, а также в органы законодательной инициативы.

Давайте создавать среду для взращивания прекрасного поколения!

С надеждой на светлое будущее и

скорейшее окончание пандемии,

Михайлова Юлия

По материалам публикации Тюменского родительского комитета

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/uchit-detey/