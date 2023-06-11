Что не так с Антарктидой
Почему Антарктида официально открытая двести лет назад остается искусственно закрытой для независимых исследований, вызывая законные вопросы, что там прячут от нас. О тайнах и загадках шестого континента рассказывает исследователь, радиоинженер, член клуба искателей достоверных знаний «Ла-До-Га» Владимир Яшкардин. С гостем беседует Алексей Комогорцев.
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Та фсё так. Портал там. И фсе дела.
Ага. А ещё мавзолей Адольфа и не официальная очередь с записью в Мексике, – шоб поклониться, приобщиться..)
Не цепляйся, падаешь же. “Неофициальная” – так правильно и по смыслу.
Ты что не видешь что “не” на краешке
“листа”? так что можно остатки слова перенести, -учитель русского языка ты наш и, что то мне подсказывает.., – с еврейской внешностью.
Шо, опять !!?? )) Про еврейцев ? Марина нацькувала ? ЖЕ-мамки , куда тебе деться ! Я читаю твой коммент с экрана. Очки надень и глянь :
Виктор → жора шапов 24 мин. назад
Ага. А ещё мавзолей Адольфа и не официальная очередь с записью в Мексике, – шоб поклониться, приобщиться.
И снова :Ты что не видешь что.. (у тебя)” – видИшь, так правильно.)
“что то мне подсказывает.., – с еврейской внешностью.”(у тебя) – “что-то” через дефис, так правильно.
А моя внешность тебе не понравится.))
Виктор, ты разговариваешь с пограничным столбом на общественной помойке.
Вы правы. Запах от вас плоховат. Как с помойки.
Но орфография у Вас лучше, чем у Виктора.))