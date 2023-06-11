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Что не так с Антарктидой

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Почему Антарктида официально открытая двести лет назад остается искусственно закрытой для независимых исследований, вызывая ​ законные вопросы, что там прячут от нас. О тайнах и загадках шестого континента рассказывает исследователь, радиоинженер, член клуба искателей достоверных знаний «Ла-До-Га» Владимир Яшкардин. С гостем беседует Алексей Комогорцев.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F09XZz4jvR8
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25101 23331
    жора шапов час назад

      Та фсё так. Портал там. И фсе дела.

      • 4165 4013
        Викторжора шапов час назад

          Ага. А ещё мавзолей Адольфа и не официальная очередь с записью в Мексике, – шоб поклониться, приобщиться..)

          • 25101 23331
            жора шаповВиктор 49 мин. назад

              Не цепляйся, падаешь же. “Неофициальная” – так правильно и по смыслу.

              • 4165 4013
                Викторжора шапов 41 мин. назад

                  Ты что не видешь что “не” на краешке
                  “листа”? так что можно остатки слова перенести, -учитель русского языка ты наш и, что то мне подсказывает.., – с еврейской внешностью.

                  • 25101 23331
                    жора шаповВиктор 34 мин. назад

                      Шо, опять !!?? )) Про еврейцев ? Марина нацькувала ? ЖЕ-мамки , куда тебе деться ! Я читаю твой коммент с экрана. Очки надень и глянь :

                      Виктор → жора шапов 24 мин. назад
                      Ага. А ещё мавзолей Адольфа и не официальная очередь с записью в Мексике, – шоб поклониться, приобщиться.
                      И снова :Ты что не видешь что.. (у тебя)” – видИшь, так правильно.)
                      “что то мне подсказывает.., – с еврейской внешностью.”(у тебя) – “что-то” через дефис, так правильно.
                      А моя внешность тебе не понравится.))

                    • 11028 8396
                      чужойВиктор 29 мин. назад

                        Виктор, ты разговариваешь с пограничным столбом на общественной помойке.

                      • 25101 23331
                        жора шаповчужой 27 мин. назад

                          Вы правы. Запах от вас плоховат. Как с помойки.
                          Но орфография у Вас лучше, чем у Виктора.))

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