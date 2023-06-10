Современное состояние профсоюзного движения. Михаил Попов. 22.04.2023.
Об истории и современном состоянии профсоюзного движения в России рассказывает Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права, доктор философских наук, президент Фонда Рабочей Академии, член ЦК Рабочей партии России. 22.04.2023.
Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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