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Современное состояние профсоюзного движения. Михаил Попов. 22.04.2023.

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Об истории и современном состоянии профсоюзного движения в России рассказывает Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права, доктор философских наук, президент Фонда Рабочей Академии, член ЦК Рабочей партии России. 22.04.2023.

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=524feFwALLo
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