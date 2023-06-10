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Радиус поражения китайских ракет

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Радиус поражения китайских ракет малой, средней и большой дальности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8414605.html
Метки: Китай, кнр, ноак, ракеты
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