Defence of Japan 2018

Интересности из большого доклада выпущенного министерством обороны Японии в 2018 году.Доклад посвящен вопросам развития японских вооруженных сил и обстановке в мире и в первую очередь на Дальнем Востоке.Радиус поражения ракет КНДР.Рост китайского оборонного бюджета. 1989-2018Основные террористические группы на Ближнем Востоке и Северной Африке.Основные направления развития японских вооруженных сил.Концепт-схема борьбы с МБР.Расклад сил на Дальнем Востоке – Китай, КНДР, Южная Корея, Россия, Тайвань, Япония.Военное присутствие США в мире.Военная активность других стран вокруг Японии.Военная активность 2017-2018Расклад сил на Корейском полуострове.Северокорейские ракеты.Радиус поражения китайских ракет.Рост китайского флота и ВВС.Китайская активность в Южно-Китайском море.Военный бюджет РФ.Активность РФ на Курильских островах.Вооруженные силы РФ.Соотношение сил в Азии между Китаем, Южной Кореей, Японием и остальными странами региона.Расклад по Индии и Пакистану.Экспансия НАТО в Европе.Топ экспортеров оружия на началоу 2018 года и топ импортеров оружия на начало 2018 года.Изменение структуры вооруженных сил Японии с 1976 по 2013.Стратегическая важность Окинавы.Рост численности японской армии с 1954 по 2017 год. Зеленые – сухопутные войска, синие – флот, голубые – авиация. Розовые – привлечение женщин.Расклад по ядерным боеголовкам.Расклад по численности вооруженных сил и резервистам.Баланс сил по сухопутным войскам, флоту и авиации на Дальнем Востоке между Россией, Китаем, Северной Кореей и Японией с 1998 по 2018 год.Вертолеты и самолеты Японии.Флот Японии.Сухопутные войска (танки, артиллерия, РСЗО, ББМ).Тренды военных бюджетов.Дислокация японских вооруженных сил.Основные базы американской армии на территории Японии.Американское вооружение на территории Японии.Частота контактов по военной линии между Японией и другими странами.Сотрудничество по военной линии между Японией и азиатскими странами.Размещение систем "Иджис".Структура военного командования Японии.Угрозы для Японии – российская военная активность в районе "северных территорий", ядерное оружие КНДР и милитаристкая риторика Пхеньяна, резкий рост военных возможностей Китая, экспансия Китая в Восточно-китайском море, изменение военного баланса между КНР и Тайванем, китайская экспансия в Южно-китайском море, усиление китайской военной активности в Тихом Океане.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5093028.html