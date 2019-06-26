Defence of Japan 2018
08:25. 26 июня 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересности из большого доклада выпущенного министерством обороны Японии в 2018 году.
Доклад посвящен вопросам развития японских вооруженных сил и обстановке в мире и в первую очередь на Дальнем Востоке.
Радиус поражения ракет КНДР.
Рост китайского оборонного бюджета. 1989-2018
Основные террористические группы на Ближнем Востоке и Северной Африке.
Основные направления развития японских вооруженных сил.
Концепт-схема борьбы с МБР.
Расклад сил на Дальнем Востоке – Китай, КНДР, Южная Корея, Россия, Тайвань, Япония.
Военное присутствие США в мире.
Военная активность других стран вокруг Японии.
Военная активность 2017-2018
Расклад сил на Корейском полуострове.
Северокорейские ракеты.
Радиус поражения китайских ракет.
Рост китайского флота и ВВС.
Китайская активность в Южно-Китайском море.
Военный бюджет РФ.
Активность РФ на Курильских островах.
Вооруженные силы РФ.
Соотношение сил в Азии между Китаем, Южной Кореей, Японием и остальными странами региона.
Расклад по Индии и Пакистану.
Экспансия НАТО в Европе.
Топ экспортеров оружия на началоу 2018 года и топ импортеров оружия на начало 2018 года.
Изменение структуры вооруженных сил Японии с 1976 по 2013.
Стратегическая важность Окинавы.
Рост численности японской армии с 1954 по 2017 год. Зеленые – сухопутные войска, синие – флот, голубые – авиация. Розовые – привлечение женщин.
Расклад по ядерным боеголовкам.
Расклад по численности вооруженных сил и резервистам.
Баланс сил по сухопутным войскам, флоту и авиации на Дальнем Востоке между Россией, Китаем, Северной Кореей и Японией с 1998 по 2018 год.
Вертолеты и самолеты Японии.
Флот Японии.
Сухопутные войска (танки, артиллерия, РСЗО, ББМ).
Тренды военных бюджетов.
Дислокация японских вооруженных сил.
Основные базы американской армии на территории Японии.
Американское вооружение на территории Японии.
Частота контактов по военной линии между Японией и другими странами.
Сотрудничество по военной линии между Японией и азиатскими странами.
Размещение систем "Иджис".
Структура военного командования Японии.
Угрозы для Японии – российская военная активность в районе "северных территорий", ядерное оружие КНДР и милитаристкая риторика Пхеньяна, резкий рост военных возможностей Китая, экспансия Китая в Восточно-китайском море, изменение военного баланса между КНР и Тайванем, китайская экспансия в Южно-китайском море, усиление китайской военной активности в Тихом Океане.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5093028.html