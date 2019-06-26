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Defence of Japan 2018

08:25. 26 июня 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Интересности из большого доклада выпущенного министерством обороны Японии в 2018 году.
Доклад посвящен вопросам развития японских вооруженных сил и обстановке в мире и в первую очередь на Дальнем Востоке.


Радиус поражения ракет КНДР.


Рост китайского оборонного бюджета. 1989-2018

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Основные террористические группы на Ближнем Востоке и Северной Африке.

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Основные направления развития японских вооруженных сил.

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Концепт-схема борьбы с МБР.

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Расклад сил на Дальнем Востоке – Китай, КНДР, Южная Корея, Россия, Тайвань, Япония.

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Военное присутствие США в мире.
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Военная активность других стран вокруг Японии.

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Военная активность 2017-2018


Расклад сил на Корейском полуострове.


Северокорейские ракеты.


Радиус поражения китайских ракет.

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Рост китайского флота и ВВС.

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Китайская активность в Южно-Китайском море.


Военный бюджет РФ.


Активность РФ на Курильских островах.


Вооруженные силы РФ.

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Соотношение сил в Азии между Китаем, Южной Кореей, Японием и остальными странами региона.


Расклад по Индии и Пакистану.

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Экспансия НАТО в Европе.

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Топ экспортеров оружия на началоу 2018 года и топ импортеров оружия на начало 2018 года.


Изменение структуры вооруженных сил Японии с 1976 по 2013.


Стратегическая важность Окинавы.


Рост численности японской армии с 1954 по 2017 год. Зеленые – сухопутные войска, синие – флот, голубые – авиация. Розовые – привлечение женщин.

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Расклад по ядерным боеголовкам.


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Расклад по численности вооруженных сил и резервистам.

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Баланс сил по сухопутным войскам, флоту и авиации на Дальнем Востоке между Россией, Китаем, Северной Кореей и Японией с 1998 по 2018 год.

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Вертолеты и самолеты Японии.

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Флот Японии.

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Сухопутные войска (танки, артиллерия, РСЗО, ББМ).

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Тренды военных бюджетов.

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Дислокация японских вооруженных сил.

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Основные базы американской армии на территории Японии.

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Американское вооружение на территории Японии.


Частота контактов по военной линии между Японией и другими странами.

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Сотрудничество по военной линии между Японией и азиатскими странами.


Размещение систем "Иджис".

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Структура военного командования Японии.


Угрозы для Японии – российская военная активность в районе "северных территорий", ядерное оружие КНДР и милитаристкая риторика Пхеньяна, резкий рост военных возможностей Китая, экспансия Китая в Восточно-китайском море, изменение военного баланса между КНР и Тайванем, китайская экспансия в Южно-китайском море, усиление китайской военной активности в Тихом Океане.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5093028.html

Метки: авиация, азия, Вооружения, Дальний Восток, Китай, кндр, кнр, МБР, ракеты, Россия, северная корея, США, тайвань, флот, южная корея, ядерное оружие, Япония

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