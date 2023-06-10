Каховской ГЭС было мало: Взорван Аммиакопровод Тольятти – Одесса
Вслед за подрывом Каховской ГЭС был взорван аммиакопровод Тольятти – Одесса. Геоэнергетика Инфо
В Харьковской области в Купянском района произошел взрыв на трубопроводе, по которому аммиак из России доставляется в порт Одессы. Трубопровод с момента его остановки в прошлом году, скорее всего, не работал, просто из трубы не был удален весь содержащийся в нем аммиак. Подрыв аммиакопровода “Тольятти-Одесса” в Харьковской области может поставить крест на будущем зерновой сделки, при этом на восстановление поврежденного участка трубопровода вероятно уйдет один-два месяца
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