Брифинг Минобороны России (15.04.2022 г. Вечер)
◽️ Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С.Непорожнего.
◽️ Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.
◽️ Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У».
❗️ Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил.
◽️ Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение.
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
◽️ В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника.
Среди них уничтожены:
▫️ в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск;
▫️ в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения;
▫️ в районах населенных пунктов Парутино и Николаев склады ракетно-артиллерийского вооружения;
▫️ в Ясеновое и Срибное пункты дислокации националистических формирований.
Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217-ти военным объектам Украины, в том числе 15-ти пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201-му опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника.
Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.