Капитализм под микроскопом. Андрей Фурсов
Терминальный кризис капитализма — логический системный результат его развития. А вот то, какие формы он примет и каким будет посткапиталистический строй, — это определяется логикой борьбы исторических субъектов. Новый посткапиталистический строй, который формируется, построен на отчуждении у человека его социального поведения, информации, образования. Исследуем историю капитализма как системы. Пятая лекция Андрея Ильича Фурсова из цикла «Мир асимптоты» в рамках Института Перспективных Исследований для клуба «Картина Мира».
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Предыдущая лекция “Что для планеты означает конец прогресса. Андрей Фурсов” https://youtu.be/iK8zYN4hcDE
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