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Взмах крыла бабочки порождает бурю. Андрей Фурсов

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1968 год был одним из самых насыщенных событиями годов двадцатого века. Исторические последствия этого года можно сравнить по масштабам с последствиями мировых войн. Эти события стали прологом к переформатированию мира, результаты которого мы наблюдаем в настоящее время. Шестая лекция Андрея Ильича Фурсова из цикла «Мир асимптоты» в рамках Института Перспективных Исследований для клуба «Картина Мира».

Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/8r2az1-dtv

Предыдущая лекция “Капитализм под микроскопом. Андрей Фурсов” https://www.youtube.com/watch?v=PK8rGoRUoI4&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zPmPBcbJFIs
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