По данным основных СМИ…
Американский радиоведущий Гарланд Никсон.
По данным основных СМИ, Россия:
1. Атаковала свои собственные трубопроводы
2. Взорвала Крымский мост
3. Атаковала собственную атомную электростанцию
4. Атаковала Крымский мост
5. Взорвала собственную плотину
6. Атаковала Кремль с помощью беспилотников
PS, Автор в 2023 году обратил внимание на то, что вранье американских СМИ мало чем отличается от вранье о "взорвавшихся кондиционерах в Луганске", за что Украина сейчас расплачивается реками крови.
People схавает.