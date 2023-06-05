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Что такое легитимность? | Владимир Зайцев

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Владимир Зайцев – юрист, публицист.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HGYkArXuqI0
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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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