Новости Украины и Новороссии 04 января 2019

Юрий Селиванов: Запад будет пытаться изобразить легитимные выборы на Украине

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Азаров рассказал, где Порошенко возьмет деньги, чтобы вернуть долги в 2019 году

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2019 год: Для украинской трубы начался обратный отсчет

Фото: Zuma/ ТАСС

2018 год получился не самым простым для российской газовой отрасли, но, по мнению большинства экспертов, ей удалось достойно противостоять вызовам и записать на свой счет несколько крупных успехов. Это и продолжение строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», несмотря на давление США, и новый рекорд поставок газа в Европу, и открытие двух очередей завода Ямал-СПГ, и начало поставок сжиженного газа в Европу и Азию.

Но в 2019 году России придется столкнуться с новыми проблемами в газовой сфере. Во-первых, вряд ли США и их партнеры ослабят давление на российские «Потоки». Причем фокус внимания может переместиться с «Северного потока-2», который уже почти наверняка будет построен, на вторую нитку «Турецкого потока».

Во-вторых, новый год будет ознаменован непростыми переговорами с Украиной по транзиту газа в Европу. После 2019 года истекает действующее соглашение, и с Киевом придется как-то договариваться, потому что даже если все обходные газопроводы будут запущены к 2020 году, а это маловероятно, учитывая возможные задержки в строительстве инфраструктуры на территории ЕС, их мощности все равно не хватит на весь объем, идущий в Европу. Киев, как известно, не самый договороспособный партнер, поэтому трехсторонней комиссии Россия-ЕС-Украина предстоят непростые месяцы.

Проблемой могут стать и цены на нефть, к которым привязаны газовые тарифы по долгосрочным контрактам. К концу 2018-го стоимость барреля с 86 долларов опустилась ниже 50, и если эта тенденция будет продолжена, прибыль «Газпрома» заметно упадет. С другой стороны, газовый гигант сможет несколько компенсировать снижение стоимости наращиванием объема поставок.

«Свободная пресса» попросила экспертов рассказать, что еще ждет российскую газовую отрасль в 2019 году.

— Поставки газа в Европу продолжат расти, — убежден замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Строительство обходных газопроводов будет завершено. Хотя ввод их в эксплуатацию — это вопрос, на который вам сейчас не ответят даже в «Газпроме». Морские участки «Северного потока-2» и «Турецкого потока» будут построены в срок. Неопределенность есть в строительстве европейской инфраструктуры и динамике наращивания поставок.

Скорее всего, не сразу будут прокачиваться все 55 миллиардов кубометров в год, на которые рассчитан «Северный поток-2». Рост будет происходить постепенно, но это абсолютно нормальный процесс. Все точно так же происходило и с первым «Северным потоком». Но в целом проект будет реализован. Для того чтобы он был приостановлен, должно произойти что-то из ряда вон выходящее.

«СП»: — То есть непрекращающиеся заявления властей США против «Северного потока-2» таким фактором не являются?

— Все эти осуждения и резолюции, которые принимают Палата представителей Конгресса США или Совет Европы — это рекомендации, носящие декларативный или рекомендательный характер. Они говорят, что им этот проект не нравится. Ну не нравится, и что? Российские газотранспортные проекты, как говорил Владимир Высоцкий, — это не червонец, чтобы всем нравиться. Конкретных действий, санкций и ограничений все эти декларации не несут. Тем более в отношении «Турецкого потока», на который даже вербально никто воздействовать не пытается.

«СП»: — Как будет развиваться история с украинским транзитом?

— Между «Газпромом» и «Нафтогазом» сейчас действует контракт, в котором прописано, сколько российская компания должна платить Украине за прокачку газа. Киев же, принимая свои постановления, попытался изменить механизм ценообразования, хоть и безуспешно. То, что они делают сейчас, то повышая, то понижая тарифы на прокачку, можно рассматривать только как некую базу под возможное продление контракта. Причем, скорее всего, речь будет идти о краткосрочных соглашениях на транзит, но не более того.

«СП»: — Почему?

— Главная проблема при транзитных переговорах сейчас — это грядущее разделение «Нафтогаза». Эта компания должна быть разделена по условиям евроинтеграционных процессов, хотя нынешнее руководство этому активно сопротивляется. Заключать с «Нафтогазом» контракт сейчас вообще не имеет смысла, потому что выполнять его будет другая компания, которой передадут функцию транзита газа. Поэтому сейчас все ждут выборов на Украине, а также разделения «Нафтогаза», чтобы было понятно, с кем вообще заключать контракт.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что и по «Турецкому потоку» расслабляться рано, так как фокус давления США и их союзников может быть перенесен именно на этот проект.

— Похоже, маршрут второй нитки «Турецкого потока» уже определился и мы увидим это в новом году. Скорее всего, это будет Болгария, Сербия, Венгрия и Австрия, а не Греция и потом Италия, как предполагали при подписании соглашения с Турцией. Дело в том, что после того, как будет запущена первая нитка «Турецкого потока», освободится газопровод, который идет из России через Украину, Румынию и Болгарию в Турцию. Им можно будет воспользоваться в реверсе, и из Турции качать газ в Болгарию, тем самым, сэкономив на строительстве части инфраструктуры.

Из Болгарии в Сербию придется строить новую трубу, и «Газпром» уже подал на это свою заявку. К 2020 году можно будет начать поставки для самой Болгарии и Сербии — это около 5 миллиардов кубометров. А в 2021 году полностью достроятся все мощности, и можно будет загрузить его на 15,75 млрд. кубов и снять эти объемы с украинского транзита.

«СП»: — Кстати о транзите, удастся ли от него отказаться к 2020 году?

— 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит газа через Украину и нужно договариваться о новом соглашении. Уже понятно, что это необходимо, потому что даже если бы к 2020 году были готовы все обходные газопроводы, этого бы не хватило для всех объемов. Их сумма составит 90,5 млрд. кубов. А через Украину прошло 93,5 миллиарда. То есть три миллиарда выпадают. А если учесть, что и в 2020-ом, скорее всего, газопроводы не заработают на полную мощность, а объемы потребления европейцев растут, через Украину придется прокачивать около 40 миллиардов. Украина как транзитер пока необходима, вопрос в том, на каких условиях, и это придется определить в 2019 году.

«СП»: — Удастся ли это сделать?

— Позиция России довольно простая. Во-первых, это отсутствие условия «качай или плати», а во-вторых, ставки на транзит газа на уровне европейских. Если европейцы закупают больше российского газа, мы увеличиваем транзит через Украину, сокращают — сократится и транзит. То есть объемы прокачки зависят от европейцев и их спроса.

Украинцы же пока заявляют совершенно нереалистичные условия нового контракта. Они хотят сохранить условие «качай или плати» в объеме 100 млрд. кубометров, что невозможно. Думаю, 2019 год ознаменуется жесткими переговорами по транзиту в рамках трехсторонней комиссии Россия-ЕС-Украина. Кроме того, должна закрыться история со Стокгольмским арбитражем. В 2019 году мы узнаем, отменяют ли решение суда, и придется ли «Газпрому» выплачивать Украине два с половиной миллиарда долларов или нет.

«СП»: — Российские газопроводные проекты уже выведены из-под удара или в 2019-м их ждут новые проблемы?

— Борьба вокруг потоков продолжится, но я думаю, что в 2019-м году будут меньше ругать «Северный поток-2» и пытаться заблокировать его строительство. Понятно, что сделать это уже не удастся, а если попытаться, можно сильно испортить отношения с европейцами.

Стоит ожидать переключение акцента на обсуждение условий его использования. Американцы будут давить на европейцев, чтобы те ограничили объемы прокачки по этой трубе. Снова пойдут вопросы о том, где именно начинается Евросоюз. Если в 12-мильной экономической зоне от берега, значит, морскую часть трубопровода нельзя использовать на полную мощность и нужно протащить ее под Третий энергопакет, и загружать не 55 млрд. кубов, а только 27,5. Не факт, что это удастся, ранее юридический комитет Еврокомиссии выносил решение о том, что это неправильно. Но такие попытки со стороны американцев будут продолжены.

Думаю, внимание противников России и ее газопроводных проектов в Европе переключится на вторую нитку «Турецкого потока». Там еще нет трубы, она только должна построиться, да и страны там гораздо менее самостоятельные, чем Германия. На участников проекта наверняка усилится давление. В первую очередь, это касается Болгарии, которую в свое время заставили отказаться от сверхприбыльного для нее «Южного потока».

Между прочим, если говорить о российских газопроводах, в самом конце 2019 года ожидается запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай, и хотя поставки по нему сначала будут минимальными, это будет значимым событием года. Кроме того, будет принято инвестиционное решение по СПГ-проектам, определены все участники проекта Арктик-СПГ-2, запущена четвертая очередь Ямал-СПГ.

«СП»: — А падение цен на нефть сильно отразится на газовой отрасли?

— Наше Минэнерго, похоже, решило перетерпеть до марта. Они надеются, что к этому времени с рынка уйдет переизбыток предложения. С января вступит в силу соглашение ОПЕК+ и все снова начнут сокращать добычу. А в марте в полную силу вступят санкции против Ирана, и они уйдут с рынка. С двух с половиной миллионов баррелей в сутки они могут снизить поставки до миллиона, а то и меньше.

Кроме того, нынешнее падение цен с 86 до 50 существенно бьет по сланцевым проектам США. Многие скважины станут менее рентабельными и добыча должна сократиться. В 2019 году ОПЕК будет искать балансир — сколько нужно добывать, чтобы цена была приемлемой для формирования бюджетов, но при этом не позволяла американцам столь бурно развивать свою добычу. Мы можем увидеть новую роль ОПЕК+ в качестве такого регулятора.

Мария Безчастная

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«Поколение 8-летних будет готово убивать за воскресшего Бандеру»

Известный украинский блогер Мирослава Бердник на странице социальной сети, рассуждает о неоязычестве, культе Бандеры и готовом убивать поколении. Значительная часть украинцев исповедует сегодня неоязычество в очень специфической форме. Они верят в доброго бога — Бандеру, который «прийде і порядок наведе». При этом самым верующим ничего не надо будет делать — все сделает Бандера. И здесь новейшая мифология отсылает нас к более древним архетипам Воскресающего Бога, начиная от Осириса и в Мошеаха. Бандера должен непременно воскреснуть, и момент его воскресения знаменовать собой завершение давних бед и начало Нового Порядка. Злым богом для данной секты является Путин. Путин — это прямой антипод Бандеры. Все зло на свете происходит от Путина — включая проблемы в экономике, коррупцию, провалы в социальной политике. Путин не только аннексировал Крым и поддерживает сепаратистов на Донбассе. Путин — это то божество, которое организует митинги против власти, вносит сумятицу в деятельность коалиции, девальвирует гривну, разворовывает валютные резервы, вкладывает в руку Авакова стакан во время перепалки с Саакашвили. Неоязычники верят в то, что у Путина есть несколько ипостасей («двойники»), он может умирать и возвращаться из Царства Мертвых (в течение 2015 года — минимум дважды). Но в один прекрасный момент должен прийти Бандера, который сбросит Путина. Подобно архетипу Вальгаллы, праведных последователей данного культа ждет Европа — место вечного блаженства и нелегальных заработков. Но если Вальгалла предусматривала исключительно гетеросексуальные связи праведника с валькириями, то Европа (в сознании последователей новой религии) дает больше вариантов и возможностей. Антиподом Европы является Россия (аналог Тартара, Гадеса или Ада) с ее вечной мерзлотой, рабством и перманентными кризисами. Грешники и отступники от веры клеймятся заклятием: «Чемодан — Вокзал — Росія!» (что по своей эмоциональной нагрузке приближается к другим триединых идиом, типа «меня — текел — фарес» или «Veni — vidi — vici»). Как и любая религия, неоязычество не терпит критического осмысления и иррациональна по своей сути. Неоязычники — агностики по своей сути, среди них — немало фанатиков, которые верят в знамение («Хорватия вступила в ЕС — это яркий знак для Украины», «Байден сказал, что Украина — это Европа, и тем самым дал знак», «Эрдоган резко испортил отношения с Путиным и подал знак Украине» и т. д.) и пророчества (особенно Ванги и Влада Росса, Павел Глоба не признается каноническим ясновидящим). Хуже всего то, что сегодня нас пытаются убедить, что неоязычество — это не религия, а реальная политика, доктрина и стратегия, альфа и омега современной Украины. Почти как во времена поздней Римской Империи, когда мистерии Митры и Изиды подменяли собой реальное государственное управление, а прорицатели и пророки имели больше влияния на процессы принятия решений, чем опытные государственные мужи». Это Константин Бондаренко написал текстик на тему, о которой давно говорят. Где-то наполовину шутка, а вообще — попытка «опытного государственного мужа» пробиться к кормушке и рычагам управления. Пара занудствующих замечаний. 1. Вообще в порядочных религиях иррациональны разве что аксиоматика и, возможно, мистика, а дальше создается смысловое поле в котором вполне возможен рационализм, критика и осмысление. Догматы строятся вполне рационально. 2. По-хорошему дело даже не в религии, при религиях успешные государства строили только так, а в типе мировоззрения. Тут оно дуалистическое. Вообще-то Кость Бондаренко шутит даже более, чем на половину. Религия и мировоззрение это разве что для совсем оторванных, таких, как Ирина Фарион, работу которой «Степан Бандера — практик, теоретик, мистик националистического движения» и пересмешничает где-то Кость Бондаренко. А, к примеру, тот же Тягныбок, хоть и заявил, что Бандера «смертию смерть попрал», очень даже вменяем и, если надо, договороспособен. О том, что культу Бандеры до религиозного культа так же далеко, «як куцому до зайця», говорит мизерное количество принявших вчера в факельных шествиях. Культ Бандеры оказался не культом, а пшиком, как только выяснилось, что никаких печенек он не дает и никакого порядка даже процедура воскрешения Бандеры не приносит. Но не стоит недооценивать это явление. Поскольку если эта пропаганда продлится несколько лет, уже подрастет поколение сегодняшних 5-8-летних, которые будут истинными неофитами реального культа, готовыми убивать за воскрешение Бандеры и воплощения того, что им предложат, как его идеи. Читайте также: Третий день застолья: Порошенко выложил личный хит-парад (ВИДЕО) Мирослава Бердник, Украина

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ВАЖНО: Польская Церковь жёстко отреагировала на события на Украине (ДОКУМЕНТ)

Митрополит Варшавский Савва: «Объединительный собор» не решил проблему раскола, а еще больше усложнил ее. 31 декабря 2018 года в адрес Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поступило письмо от Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, в котором Предстоятель Польской Православной Церкви сообщает о своем письме Патриарху Константинопольскому Варфоломею и добавляет его копию, ставя в известность Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС. Данное письмо Блаженнейшего Митрополита Саввы является его ответом на письмо Патриарха Константинопольского Варфоломея от 24 декабря 2018 года, которое было разослано с Фанара Предстоятелям всех Поместных Православных Церквей. В этом письме Патриарх Варфоломей сообщает Предстоятелям Поместных Церквей о результатах так называемого «объединительного собора», который имел место в Киеве 15 декабря 2018 года, и выражает надежду на признание образованной структуры и ее нового руководителя. В ответ на это письмо из Константинополя Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва излагает позицию Польской Православной Церкви, вспоминая предыдущие заявления по этому вопросу. В частности, в письме еще раз передана позиция Архиерейского Собора Польской Автокефальной Православной Церкви от 9 мая 2018 года, где отмечено, что Польская Церковь выступает за принципиальное соблюдение канонических норм церковной жизни, согласно которым статус автокефалии может быть предоставлен, только если в одной стране существует одна Церковь. Поскольку на Украине существует несколько раскольнических церковных групп, то они должны сначала покаяться и вернуться в каноническое лоно Церкви. Только тогда может начаться дискуссия о предоставлении автокефалии. Сама же автокефалия, согласно убеждениям Поместных Православных Церквей, предоставляется по представлению Матери-Церкви после консультаций со всеми Предстоятелями Поместных Православных Церквей. Несоблюдение этих требований может привести к дальнейшим разделениям, поскольку в вопросах догматического и канонического характера не следует руководствоваться политическими соображениями, — убеждены в Польской Церкви. Далее в письме упоминается о совместном призыве Предстоятелей Александрийской и Польской Православных Церквей от 21 сентября 2018 года «…ко всем, от кого зависит устранения церковных недоразумений о предоставлении автокефалии Украинской Церкви сделать все, что в их силах для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле». Блаженнейший Митрополит Савва вспоминает о своем письме Патриарху Варфоломею от 26 сентября 2018 года, в котором просил «собрать Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения сложившейся ситуации с Православной Церковью на Украине, которая становится с каждым днем все более опасной для единства Православия во всей его полноте. Только соборное решение может помочь решить проблему украинской Церкви». Следующим шагом в украинском вопросе стало решение Архиерейского Собора Польской Православной Церкви от 16 ноября 2018 года, в котором указано, что «лица, из которых снят епископский и пресвитерский сан, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной Церкви Украины. Их действия становятся причиной еще большего беспорядка и соблазнов». В упомянутом решении Собора содержится запрет клирикам Польской Церкви иметь литургическое или молитвенное общение с раскольниками из «УПЦ КП» и «УАПЦ». В заключительной части своего письма Патриарху Варфоломею Блаженнейший Митрополит Савва отмечает, что «так называемый «Объединительный Собор», который состоялся 15 декабря 2018 года в Киеве, не устранил проблему, но, наоборот, усилил ее, привнося в жизнь общества много болезненных явлений не только церковных, но и социально-политических. …Возвращаясь к так называемому «Объединительному Собору», надо отметить, что в нем приняли участие представители раскольнических церковных групп, лишенные священнического и епископского сана. …Филарет Денисенко, был лишен сана и сведен к мирскому положению. Затем он «посвящал» своих новых последователей. Это люди без благодати таинства [выделено автором письма — прим. ОВЦС УПЦ]. Мы признали это: Ваше Святейшество и все Предстоятели Поместных Православных Церквей. Следует отметить, что согласно нашей древней церковной традиции, запрет снимает тот, кто ее налагал. Во всяком случае, у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Так называемом «митрополиту Епифанию», в действительности светскому человеку, нанесен вред». Завершая свое письмо, Предстоятель Польской Церкви обратился к Патриарху Варфоломею с призывом: «Ваше Святейшество! Ваше решение о Церкви на Украине требует всеправославного обсуждения. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к Вам с просьбой обдумать решение о собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей. …Мы хотим видеть, что Ваши действия объединяют Православие, а не разделяют его», — резюмировал Митрополит Варшавский и всей Польши Савва. Копию своего письма-ответа Патриарху Константинопольскому Варфоломею Блаженнейший Митрополит Савва разослал к сведению Предстоятелем всех Поместных Православных Церквей. В ОВЦС УПЦ данное письмо прокомментировали следующим образом: «Кроме многих важных вещей, которые изложены в письме, следует также обратить внимание на то, что Блаженнейший Митрополит Савва обращается к Предстоятелю Украинской Православной Церкви, употребляя его полный титул — то есть называет его Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины. Это означает, что Предстоятель Польской Православной Церкви продолжает признавать единственным каноническим Главой Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, не смотря на то, что Патриарх Варфоломей в одном из своих предыдущих писем заявил, что наш Блаженнейший потеряет возможность носить титул Митрополита Киевского и всея Украина после проведения так называемого „объединительного собора” и избрания главы „ПЦУ”. Как четко видно из письма, Предстоятель Польской Православной Церкви не признает новообразованную структуру раскольников, а также действительность и законность их иерархии. Надеемся, что подобным образом отреагируют и Предстоятели других Поместных Православных Церквей». Читайте также: Жуткая смерть: в Харькове зверски убиты две иностранные студентки (ФОТО, ВИДЕО)

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О взыскании судами ДНР долгов за услуги ЖКХ

Учитывая, что в различных средствах массовой информации и средствах массовой коммуникации в сети Интернет публикуются сообщения о том, что суды Донецкой Народной Республики рассматривают иски по коммунальным долгам в течение трёх дней без вызова в суд должника, Верховный Суд ДНР полагает необходимым дать следующие разъяснения. Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-центре Верховного Суда ДНР. Заявления коммунальных служб о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в установленных законом случаях рассматриваются судами общей юрисдикции Донецкой Народной Республики по правилам приказного производства. Приказное производство представляет собой особый упрощённый вид гражданского судопроизводства, направленный на быструю и эффективную защиту бесспорных прав лица путём выдачи судебного приказа, который одновременно является и судебным решением, и исполнительным документом. В соответствии со статьёй 102 Гражданского процессуального кодекса в случае принятия судом определения об открытии приказного производства, суд в трёхдневный срок с момента его постановления выдаёт судебный приказ по существу заявленных требований. Выдача судебного приказа проводится без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания их пояснений. Согласно части 1 статьи 105 ГПК должник имеет право в течение десяти дней со дня получения копии судебного приказа и приложенных к нему документов подать заявление о его отмене. Заявление об отмене судебного приказа может быть подано органами и лицами, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц. Частью 8 статьи 1051 ГПК предусмотрено, что по результатам рассмотрения заявления об отмене судебного приказа суд имеет право: оставить заявление об отмене судебного приказа без удовлетворения; отменить судебный приказ и разъяснить, что заявленные взыскателем требования могут быть рассмотрены в исковом производстве с соблюдением общих правил относительно предъявления иска; изменить судебный приказ. Таким образом, выданные судом в порядке приказного производства судебные приказы, в случае несогласия с взыскиваемой на основании них суммой задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, могут быть отменены тем же судом на основании заявления должника. В данном случае, взыскателю будет разъяснено его право обратиться с требованиями о взыскании задолженности в порядке искового производства. Читайте также: Как донецкий «профессор с гранатами» прорвался на Украину, чтобы рассказать миру «правду» (ФОТО)

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В ЕС Украину не взяли: вести себя не умеют (ВИДЕО)

Известный политик Олег Царёв в своем блоге рассказывает о новинках информационной политики Украины. Министерство информационной политики Незалежной подготовило три видеоролика с социальной рекламой, которые наглядно покажут и расскажут глупым украинцам, что есть Европа и в чем заключаются европейские ценности. В ведомстве отметили, что эти видеоролики направлены на изменение «сознания украинцев в широком обществе». По словам первого заместители министра информационной политики Эмине Джапаровой, «европейская Украина» начинается с каждого гражданина этой страны. В социальных роликах снялись известные музыканты Незалежной, в том числе группа «MOZGI» и «Время и Стекло». Несмотря на то, что ролики были выгружены на YouTube, их вскоре начнут транслировать на общественном телевидении и в кинотеатрах. Таким образом официальный Киев поставил цели — двигаться в Европу. Об этом и других актуальных «приметах времени» мы говорили в эфире программы «Мнение» с Сергеем Веселовским: «Не знаю, насколько эта инициатива успешна. Дело в том, что очень много связано с уровнем жизни. Мы в свое время смотрели и сравнивали статистику по коррупции. Можно делать что угодно, но если уровень жизни низкий, то коррупция будет процветать. После Майдана понятно, почему ситуация с коррупцией ухудшилась. Это связано не только с тем, что недалекие люди пришли к власти. Это связано с бытовым уровнем жизни. Здесь ничего не сделаешь. Европу надо делать, в первую очередь, повышением уровня жизни. Будет высокий уровень жизни, хорошие дороги, высокие зарплаты, люди будут ходит в театры и будут менее жесткими друг к другу, тогда будет та Европа, о которое мечтает Киев». «Сложно говорить про европейские ценности, культуру и толерантность, когда ты сидишь в холодной квартире и когда у тебя не хватает денег на еду. Уровень жизни — это центральный момент. Нынешнему режиму необходимо больше думать об уровне жизни, а уже потом запускать социальную рекламу о том, как быть европейцем». Читайте также: «В стране настанет срака», — пьяный глава «копов» Киева (ВИДЕО) Олег Царев

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«Моя мечта — быть человеком», — Порошенко рекомендует книги (ФОТО)

Петр Порошенко опубликовал в своем блоге на Medium пост о книгах, которые рекомендует к прочтению. «Не буду изменять своей ежегодной традиции — книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению», — написал президент. «Антенна» Сергей Жадан «Новый сборник стихов Сергея Жадана „Антенна”. Понравилось, что писал о жизни и любви во время войны, автор все же завершает тем, что война наконец закончилась, наступил долгожданный мир», — написал президент. «Грязь [* Khaki]» Сергея Сайгона По словам Порошенко, большую часть его книжной полки занимают современные военные книги. Он написал, что начал читать сборник фронтовых рассказов «Грязь [* Khaki]» разведчика Сергея Сайгона. Жесткая, но честный рассказ о войне на Востоке. «Кофе с привкусом пепла» Алексея Петрова Порошенко, уточнил, что на его книжной полке почетное место заняла также книга Алексея Петрова «Кофе с привкусом пепла» с автографом автора. «Интересные размышления о том, как нас изменила война, а мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна», — такую аннотацию книге дал Порошенко. Также в президентский Топ-6 вошла фотокнига «Донбасс и мирные» (укр. «Донбас і мирні»). «Это 11 портретов мирных жителей Донбасса, жизнь которых война разделила на „до” и „после”. Очень рекомендую хотя бы пересмотреть», — написал глава государства. Помимо книг военной тематики, Порошенко отметил сборник репортажей о национальных меньшинствах в Украине «Наши другие» (укр. «Наші інші») Олеси Яремчук. «Важно знать о базовых трудностях и различиях „наших других” украинцах, каждый из которых вносит свой вклад в развитие государства», — подчеркнул президент. Завершает список книга о предстоятеле Украинской греко-католической церкви «Любомир Гузар. Хочу быть Человеком» авторства Екатерины Щеткиной. «”Моя мечта — быть человеком”. В этих словах Блаженнейшего Любомира Гузара открывается понимание смысла человеческой жизни. Его вера в Бога и людей вдохновляла и вдохновляет миллионы украинцев. Вернуться к этой книге сейчас, когда сбывается мечта украинского народа о независимой церкви, — значит найти подтверждение своих стремлений и укрепиться в вере в Бога и людей», — заключил Порошенко. Читайте также: Генерал ВСУ рассказал, как отдал приказ танкам захватить Мариуполь (ФОТО)

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