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Казахстанская нефть идёт в обход России, газовому союзу не быть и другие мифы

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В конце прошлого года было заявлено о создании Тройственного газового союза (Казахстан, Россия, Узбекистан), который может стать прологом для сотрудничества в области ТЭК, как участниц договора, так и, в перспективе, более широкого списка стран. Как сегодня выстраиваются отношения между Россией и Казахстаном в области энергетики, какие есть перспективы и какие мифы распространяются для недопущения большей интеграции наших стран обсуждают ведущий авторской программы “Байдильдинов. Нефть”, экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов (Казахстан), глава экспертного совета “Авроры” Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров.

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#ОлжасБайдильдинов #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FZErfa7N140
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