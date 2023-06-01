Газовый триумф Америки: Сланцевый газ США заполнит Европу
Сланцевый газ США заполонит газовые хранилища Европы. Геоэнергетика Инфо
Белый дом разрешить строительство газопровода Mountain Valley, по которому газ из сланцевых месторождений Западной Вирджинии будет поставляться на юго-восток. Очевидно, что это вызовет недовольство со стороны экологов, которые годами пытались помешать строительству этого газопровода, превратив сам проект в символ противостояния углеводородной энергетике.
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Палата представителей утвердила повышение потолка госдолга – голосами центристов в обеих партиях. За это решение проголосовали (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-01/debt-ceiling-deal-goes-to-senate-after-mccarthy-wins-votes-for-pact-with-biden?srnd=premium-europe) лишь 149 республиканцев из 222. Но к ним вовремя подключились демократы, которые помогли принять билль – лишь бы не допустить дефолта США.
Правое крыло республиканцев жутко недовольно заключённым компромиссом – ведь он слишком слабо снижает госрасходы. Они уже грозятся (https://thehill.com/homenews/house/4029398-house-debt-ceiling-passage-takeaways/) объявить вотум недоверия спикеру Маккарти. Однако последний после принятия повышения потолка госдолга заметно укрепил свои позиции – показав, что он может прогибать Байдена и демократов. Для республиканского истеблишмента – это формальная, но победа.
Теперь на повестке дня даже более интересный вопрос – что именно включат в новый бюджет, который примут до сентября. Республиканцы упирают на сокращение трат на программы Байдена – вроде “зелёных” субсидий, и международную помощь другим странам. Копья будут ломаться вокруг украинских бюджетов – это в Конгрессе ставят в зависимость от исхода обещанного Киевом контрнаступа, грозя сократить размер траншей в случае образования патовой ситуации на фронте.
теперь настала пора нагнуть европейцев на покупку амерских ГКО
будут пугать провокациями и планами украинского “контрнаступа”, обреченного на провал с неизбежным вступлением НАТО на правобережье Б/У
так что европейцам дешевле сразу же подписаться на все запланированные транши, чтобы не дергаться все лето