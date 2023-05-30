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Порошенко в подвале

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Мечты сбываются. Пьяный Порошенко прячется в подвале.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8390967.html
Метки: порошенко, Украина
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