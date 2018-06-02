Новости Украины и Новороссии 02 июня 2018
- 07:00 Порошенко, подвалы для детей и будущее страны.
- 05:30 15 лет за правду: Новая жертва режима Порошенко станет черным пятном на репутации Украины.
- 03:30 Бабченко погубил наркотик дешевой популярности, — Захар Прилепин.
- 00:30 Унижение Украины: В Раде возмущены отчётом генпрокурора и главы СБУ перед послами G7.
- 00:07 В Одессе в знак скорби по детям, погибшим в военных конфликтах, запустили воздушные шары.
- Вчера 23:48 Дякyла в цeмeнтe.
- Вчера 23:09 Тысячи жителей Донецка приняли участие в акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса.
- Вчера 22:22 Молодежь ЛНР песней «Солнечный круг» призвала Украину к миру.
Порошенко, подвалы для детей и будущее страны
31 мая, в канун международного Дня защиты детей, один из полицейских автомобилей из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил в Киеве ребенка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу.
На сегодня известно, что прооперированный подросток до сих пор находится в реанимации — он получил закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки, перелом левой ключицы, переломы руки и ноги. Пресс-служба Банковой хранит по этому поводу глухое молчание, а полиция лаконично сообщает, что сидевший за рулем полицейский находился на спецзадании. Хотя уже известно, что он официально служит в батальоне сопровождения ГУ НП Украины в Киеве.
Можно не сомневаться — во времена Виктора Януковича подобный инцидент с участием представителей президентского кортежа наверняка явился бы поводом к нешуточному скандалу. Оппозиционеры били бы в набат, требуя наказать главу государства за тяжкие травмы, которые получил ребенок. Оппозиционные СМИ рассказывали бы о произволе государственных чиновников, которым плевать на ограничения скорости и правила дорожного движения, призывая граждан всем миром выйти на улицу и покарать зарвавшуюся власть. И многие наверняка прислушались бы к этим призывам.
Однако сегодня в нашей стране нет ни настоящих оппозиционеров, ни оппозиционных СМИ. Общество задавлено, а граждане считают любой протест против властей бессмысленным — поскольку он может привести только к обвинениям в работе на внешнего врага. Один лишь небольшой частный эпизод показывает, какими бесправными стали за минувшие четыре года четыре миллиона украинцев — но, главное, он ставит вопрос: какое будущее ожидает детей, которые растут сейчас в этом обществе?
«У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам», — заявил когда-то президент Петр Порошенко, имея в виду жителей неподконтрольной территории Донбасса, которые прятались в подвалах от артиллерийских обстрелов. Сегодня, спустя четыре года министр иностранных дел Украины Павел Климкин пишет: «Вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тыс. детей, 15 тыс. — в 5 км от линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите». Война продолжается, она забрала жизнь 240 несовершеннолетних, и, несмотря на обещания Порошенко, от нее одинаково страдают дети «у нас» и «у них». Потому что пули и снаряды не различают правильных и неправильных подростков.
По мнение экспертов ЮНИСЕФ, в помощи остро нуждаются 200 тысяч детей, которые проживают в пределах 15-километровой зоны с обеих сторон линии конфликта. «Мир забыл об этом невидимом кризисе на востоке Украины, но сотни тысяч детей платят за него страшную цену. Если не обеспечить должной поддержки, дети могут чувствовать последствия конфликта в течение всей своей жизни», — прокомментировала ситуацию Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.
Но жители мирных регионов Украины также страдают от социальных проблем, которые стали следствием неолиберальных реформ и войны.
Социологические исследования показывают, что в Украине насчитывается не менее полумиллиона работающих детей — причем, многие из них заняты на нелегальном, смертельно опасном для жизни производстве. Так, детский труд постоянно используются для добычи янтаря. Это стало настолько обычным, что фотографии копающихся в ямах подростков стали обычными для социальных сетей Украины. Благодаря трагическим эпизодами, жертвами которых становились подростки, мы знаем о том, что их часто задействуют на строительстве или на птицефабриках нашей «аграрной сверхдержавы». А бездомные дети повсеместно используются для сбора и сортировки лома на огромных свалках в разных частях страны — причем, такие подростки нередко живут именно в подвалах, или в грязных палатках.
«На этой свалке еще и незаконно живут какие то люди, дети. Там какие то палатки, шатры. Все они там работают на положении рабов. Там используют незаконно детский труд. Пожары повторяются из года в год. Люди поговаривают, что там даже задохнулись несколько детей, вот эти, которые там живут в этих трущобах» — написала несколько недель назад о горящей свалке возле Днепропетровска местный блогер Оксана Приходько.
Порошенко говорил, что наши дети будут учиться в школах — но за четыре года реформ в стране было ликвидировано около 400 «экономически нерентабельных» сельских школ. Так что теперь жителям провинции часто приходится добираться до школ в райцентры, или оформлять школьное образование фиктивно, задним числом. Сами же школы, где исправно учат национализму и внедряют изучение Библии, сокращают число обязательных школьных предметов — опять же, в целях политики экономии. А это гарантировано превратит многих маленьких украинцев в малообразованных, но послушных граждан, которые болше не мечтают полететь в космос — но зато послушно пойдут на войну или в наймы к аграрным баронам.
Стоит ли удивляться, что в подростковой среде растет неконтролированное насилие. Буквально на днях в украинских школах прошла серия массовых отравлений неизвестным газом. Подобные инциденты происходят в разных регионах страны — в Черкассах, Харькове, Николаеве, Павлограде, Новомосковске, а их жертвами стали сотни детей. Хотя, по-видимому, распыление газа стало следствием криминальных сетевых игр. Тем более, что с началом войны в стране резко увеличился уровень подростковой преступности, с использованием бесконтрольно распространяющегося по всей Украине оружия.
«Последние несколько лет Украина переживает всплеск подростковой преступности — все чаще выпуски новостей начинаются с сюжетов о нападениях и разбоях, к совершению которых приложили руку „безусые юнцы”. Парни, а порой и девушки, жестоко избивают сверстников и взрослых, обнародуя свои „подвиги” в социальных сетях, совершают вооруженные налеты на магазины и устраивают разного рода устрашающие флешмобы. Если раньше на криминал осмеливались 16-летние, то теперь все чаще ловят даже 11-летних», — говорит об этом киевский журналист Виталий Губин.
Одним словом, украинцам можно поблагодарить власть за счастливое детство своих детей. И они сделали это прямо на президентском твиттере, где было опубликовано дежурное поздравление с Днем защиты детей. Сотни людей в буквальном смысле слова обрушились на Петра Порошенко с едкими и ехидными комментариями на украинском и русском, среди которых сложно найти хотя бы одно цензурное предложение. Президенту вспомнили все — и тех же сидящих в подвалах детей войны, и сбитого мальчика, и еще одного подростка, который дня днях упал в обморок на праздничной линейке, где детей держали под солнцем ради пиара.
Читая это, я думал — возможно, украинской власти проще отменить этот неудобный праздник? Вятрович может сообщить Порошенко о том, что День защиты детей был введен по инициативе откровенно просоветской Международной демократической федерации женщин — и, таким образом, заслуживает декоммунизации не меньше 8 марта. Увы, но украинской власти однажды придется пойти на это — раз уже она тысячу раз расписалась в неумении и нежелании обеспечить достойное будущее следующих поколений.
Андрей Манчук
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15 лет за правду: Новая жертва режима Порошенко станет черным пятном на репутации Украины
С момента состоявшейся на территории Украины так называемой «Революции достоинства» прошло уже более четырёх лет. Несмотря на колоссальный временной промежуток, позитивных подвижек в достижении пресловутой «западной демократии» не наблюдается от слова совсем.
Правительство «Незалежной» никоим образом не реагирует на отсутствие реализации качественных программ по развитию политического, экономического, культурного, социального и военного направлений, лишь усугубляя и без того критическую ситуацию в диалоге формата «государство — народ».
Отдельной «вехой» режима Петра Порошенко стало колоссальное давление на представителей СМИ, напрямую критикующих действующую в Украине власть и обвиняющих государственный аппарат «Незалежной» в колоссальной коррупции и полном игнорировании постоянного ухудшения жизни рядовых жителей страны. Так, 17 мая 2018 года в Киеве был безосновательно арестован главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.
Представители следствия объявили о якобы наличии «достаточных доказательств вины журналиста» в «государственной измене и поддержке самопровозглашённых республик». Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
Естественно, такое поведение украинских правоохранительных органов не осталось без внимания Российской Федерации, которая жёстко осудила действия спецслужб «Незалежной». Озабоченность колоссальным давлением на «неудобных» представителей СМИ также выразили и в Европе.
1 июня 2018 года Кирилл Вышинский выступил с обращением в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой принять необходимые меры для освобождения из-под ареста по надуманным обвинениям. Он попросил предоставить правовую защиту со стороны консульства и посольства России и потребовал у украинской стороны «немедленного прекращения преследования» членов его семьи и близких.
Журналист с сожалением признал, что его в буквальном смысле вынуждают лишиться гражданства, оказывая давление на окружение: «Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода».
«Отдельное спасибо Путину и Меркель за то, что они обратили внимание на ситуацию с моим делом, с тем, как на Украине относятся к журналистам и как наша журналистская деятельность становится предметом деятельности спецслужб, огромное спасибо моим коллегам, которые пока не в следственном изоляторе, тем, кто еще не сломался», — подчеркнул в своём обращении главный редактор «РИА Новости Украина».
Кирилл Вышинский надеется, что нелогичные обвинения в его адрес станут катализатором развития свободы слова на Украине, которая в данный момент находится в критическом состоянии. Об этом ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: он отмечал, что в «Незалежной» наблюдается полное игнорирование расследований убийств журналистов (Гонгадзе, Бузина, Шеремет), освещающих истинное положение дел в стране, а также создание проблем для работы российских СМИ, сотрудников которых выгоняют из Украины по надуманным предлогам.
Ситуация вокруг Кирилла Вышинского, расследование трагических смертей информационных изданий и тотальное непринятие правды со стороны украинского правительства — лишь вершина айсберга диктатуры в СМИ.
Она косвенно проявляется в стремлениях Киева следовать так называемой политике «декоммунизации» и следующими за ними запретами на хождение российской литературы, преподавание в школах и ВУЗах Украины на русском языке и переименование улиц по лекалам «стремящейся в Европу» страны.
Царящий на Украине «информационный беспредел» совершенно неуместен для открытого демократического общества, которым «Незалежная» стремиться казаться в глазах европейских стран.
Киев прямо обозначил свою позицию и продолжает игнорировать общепринятые ценности и свободы человека, встречая «в штыки» любую критику в адрес правительства.
Рассуждать о том, когда ситуация в корне поменяется не представляется возможным, покуда высшие политические круги Украины не научатся адекватно воспринимать критику в свой адрес. А критиковать, судя по последним событиям, есть что.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Бабченко погубил наркотик дешевой популярности, — Захар Прилепин
Известный писатель и публицист рассказал изданию Ukraina.ru о своих отношениях с убитым, а затем воскресшим журналистом и о том, зачем нужна была эта провокация.
— Зачем, по-вашему, была устроена эта провокация, и к чему она приведет? Каковы будут последствия этого «шоу» и для Бабченко, и для Украины?
— Это всё гадание на кофейной гуще. Мы можем вообще никогда не узнать деталей этого дела, но суть всё-таки проста.
Первое: Аркадий плотно лежит под СБУ, собственно, он их агент. Это раз. И вертеть они им могут как угодно. В России он жил и ничьим агентом не был, а там, раз, и стал.
Второе: естественно, это задумывалось, как операция, направленная против России, но что-то пока идёт не так: даже Шендеровичу и Божене Рынске не нравится случившееся, а представьте себе милейших людей, которые успели ему скинуться на похороны. Британская пресса — и та пишет, что это позорище какое-то.
Так что, учитывая немедленную и, по итогам, глупую реакцию первых лиц украинского государства на «убийство», они там ещё и друг друга таким образом подставляют.
По итогам: если завтра СБУ не предъявит миру офицера ФСБ с ледорубом, европейские заинтересованные лица переглянуться и скажут: о, это особенные ребята, эти украинцы, надо с ними аккуратнее, кажется, они не в себе.
Когда Европа всё-таки решится переложить на Путина эту проблемную территорию, клоунада с Бабченко будет одной из битых монет, которая качнёт чашу весов в момент спора: ещё поматросить или слить уже, наконец.
— Что почувствовали, когда узнали о том, что Бабченко «застрелили» в Киеве?
— Недоумение, потому что не предполагал, что с ним это может произойти. Не испытывал ни радости, ни злорадства. Но и огорчения, естественно, тоже.
Хотя нет, чувство легкого недоумения. Все-таки это моё поколение. Этого человека я знаю 14 лет. У нас с ним разнообразные были отношения. Я это воспринял, как выстрел не в своего противника и оппонента (врага, говорить не буду, слишком для Бабченко это будет пышно), а как в какую-то часть нашего поколения, пусть даже и заблудившегося.
Мы встречались неоднократно, я не помню, чтобы у нас когда-нибудь была бы душевная близость. Первое, что приходит в голову о нем: помню, что Аркаша любил пить на халяву. У него никогда не было денег, и он всегда искал того, кто напоит его пивом. И я делал всегда это с удовольствием. Мне было не жалко.
— У многих, читавших омерзительные посты о жертвах трагедии в Одессе, катастрофы Ту-154, мирном населении в Донбассе, он ничего, кроме ненависти и чувства гадливости, не вызывал. А у вас?
— Вторая мысль, которая пришла мне в голову, когда я прочел новость о его гибели, была такая. Хочу корректно ее сформулировать. Да, находясь на фронте, воюя, можно убивать людей, но вот радоваться смерти врагов, противников или оппонентов, это противопоказано с точки зрения, прошу прощения, но другого слова не нахожу, кармической. Этого нельзя делать.
С того момента, как он начал это делать, и началось его убийство вне зависимости от того, кто его убил. Я убежден, что это украинские спецслужбы, но вне зависимости от этого он начал копать себе могилу, потому что то совершенно аномальная, античеловеческая, нездоровая, шизофреническая радость его с жизнью была несовместима.
Я знаю много людей, которые в процессе боевых действий, убили много себе подобных, но у меня есть твердое ощущение того, что с большинством из них ничего не случится в течение жизни, потому что это часть их жизни и часть их работы. А то, что делал Бабченко, было безумием в чистом виде.
— Зачем, по-вашему, он делал то, что делал, и писал то, что писал?
— Я помню его как в меру здорового и достаточного независимого человека в суждениях. Это было в 2005, и в 2008 году, и даже в 2013-м. В нем была какая-то черта, которая в момент 2014 года гомерически разрослась, когда он приехал на Евромайдан. Там он неожиданно обрел дичайшую популярность. Просто аномальную. У него росло количество подписчиков просто как на дрожжах.
Мне тогда люди из Киева и Одессы, с которыми мы тогда разговаривали и спорили про Майдан, заявляли, что Бабченко и Муждабаев — наши украинские национальные герои из России. Хотя Бабченко обыгрывал Муждабаева в разы — у него тогда стремительно выросли подписчики сначала до 100 тысяч человек, потом до 120 -150 тысяч. Он стал одним из топовых российских и даже мировых блогеров.
Он начал «кормить» эту свою припадочную украинскую замайданную паству. А это своеобразный наркотик, причем не для этой паствы, а для него самого.
Он подсел на этот наркотик и каждый раз пытался сделать что-то такое, чтобы держать ее при себе, чтобы ее еще больше удивлять и вводить в состояние транса и обожания Бабченко.
Он думал, что он ее пастырь, он ее водит и держит на веревочке. На самом деле, это она водила его на веревочке и заставляла плясать. А он старался сделать всё, как можно более кровавее, как можно более гаже и чудовищнее, чтобы продолжать им нравиться.
Это даже не проституция. Он ведь этим не зарабатывал денег (на самом деле зарабатывал — ред.). Это не идеологическая привязанность, а именно наркотическая привязанность к этим массам людей, которых, как тебе кажется, ты просвещаешь, а на самом деле, все больше и больше им соответствуешь.
Вот из-за этого его цинизм в адрес и Моторолы, и доктора Лизы, и других. Он уже не знал предела.
— Вы оба воевали в Чечне, вы оба были в оппозиции. Как вышло, что у вас столь разная судьба и взгляды?
— Я хотел уточнить: когда вы говорите, что мы оба были в оппозиции, то надо помнить, что я был в лево-патриотической оппозиции консервативного, традиционалистского толка по отношению к буржуазной России, а Бабченко был в оппозиции — я даже не скажу, либеральной, хотя и работал в «Новой газете».
Помню, как в 2005–2007 годах он вообще был аполитичным (даже тогда, когда работал в «Новой газете»). Я водил в тот период его пить пиво. Он мне сам говорил: меня ничего не интересует, кроме штанги, войны и собственной дочери, которая тогда была еще маленькой. С женой у него были плохие отношения, а дочку он любил.
Сколько мы с ним тогда не встречались, но никаких политических разговоров мы с ним не вели.
Он собственно и в Чечню ездил контрактником, и потом, когда ездил на войну 08.08.08, то ему нужен был адреналин. Он хотел там ощутить себя человеком, ощутить себя живым. Предполагаю, что именно вот такими были его первичными ощущения.
Он не ощущал себя ни русским, ни антирусским, ни украинцем, ни евреем. У него не было никакой ни этнической, ни идеологической привязанности.
В «Новой газете» у него был достаточно такой живой слог. Писал он достаточно независимо. Но и тогда он не принадлежал к этому припадочному лагерю либеральных шизофреников. Этот момент у него включился в 2011 году, когда была Болотная. Вдруг его тогда начало «вштыривать».
Он почувствовал себя сильнее большинства своих либеральных сотоварищей — он больше, он упрямее, он не боится попадать в милицию. Это стало его заводить. Я это увидел, когда встретил его тогда на площади Революции. Мы пошли тогда оттуда пить пиво.
Потом этот свой наркотик он поймал на Евромайдане.
— В Википедии пишут, что вы и он являются основоположниками русской современной военной прозы. Вы согласны с таким утверждением?
— Он достойный писатель. Скорее очеркист. Он был отличный блогер с точки зрения стиля, жонглирования и верчения фразами, доступности. Это вне зависимости от его идеологических убеждений.
Он был очень строгий к себе литератор. Он написал три «чеченские» повести. Я все их читал. Они любопытны.
Это очень громкое определение «основоположники военной прозы». Что можно в России основополагать после Лермонтова, Толстого, Гаршина и Бондарева. Тут имелось в виду, то, что мы были теми, кто первыми написали о чеченском конфликте.
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Александр Чаленко
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Унижение Украины: В Раде возмущены отчётом генпрокурора и главы СБУ перед послами G7
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что отчёт генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака перед послами стран G7 о спецоперации с журналистом Аркадием Бабченко унижает Украину.
«Спецоперация с Бабченко: Луценко и Грицак отчитались перед иностранцами — это заголовок на „Украинской правде”.
Представляете себе, чтобы глава „Моссад” вместе с генпрокурором Израиля отчитывались перед иностранцами о любой спецоперации? Я — нет! Это просто невозможно!» — написал он на своей странице в соцсети.
«Подобные „отчеты”, как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления», — добавил Мосийчук.
По мнению нардепа, «Украина должна спросить у этих иностранцев: почему их страны не соблюдают гарантий, данных нашей стране в рамках Будапештского меморандума?»
«Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов и отчитываться об этом ни перед кем не обязана!» — заключил Мосийчук.
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В Одессе в знак скорби по детям, погибшим в военных конфликтах, запустили воздушные шары
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Тысячи жителей Донецка приняли участие в акции «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Молодежь ЛНР песней «Солнечный круг» призвала Украину к миру
К оглавлению | Источник: www.youtube.com