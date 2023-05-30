Газпром в пролете. Китай нашел замену для газопровода Сила Сибири 2
Китай нашел альтернативу российскому газопроводу Сила Сибири 2. Геоэнергетика Инфо
Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири-2», отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении. Речь идет о намерении КНР получать топливо из центральноазиатского региона с помощью газотранспортной системы «Линии D». Проектная мощность «Силы Сибири – 2» оценивается 50 млрд кубометров, аналогичный показатель «Линии D» не уточняется. Однако стоимость поставок по газотранспортной системе последнего проекта будет на 30% выше, чем у российского аналога.
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