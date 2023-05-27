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Что задумал столетний Киссинджер?

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер 27 мая отмечает 100 лет. О личности политика и его взглядах на мировой порядок мы поговорим с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном. Ведущая – Дария Павлова.

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#ДеньТВ #Киссинджер #Ордуханян
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XNDwxGFvBCo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29512 25038
    марина 38 мин. назад

      100 лет -что он уже может задумать..Он за последние три месяца кучу сценариев нарисовал для Украины.и Наконец признался ,что жизнь посвятил убийству Россию и цука так этого и не увидит..Зато др.План свершился -вырастили нового ОСЛА -Китай и уже взгромоздились ,но наверное им не так удобно ,как на шерифах сША ,хотят и Россию кушать одновременно…

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