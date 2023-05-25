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Договор о российском ядерном оружии в Белоруссии

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Договор о российском ядерном оружии в Белоруссии

1. Россия и Белоруссия сегодня подписали официальный договор о размещении на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия.
2. От России подписал министр обороны Шойгу, а от Белоруссии министр обороны Хренин. Ранее об этом уже договорились Путин и Лукашенко.
3. Ядерное оружие должно обезопасить Белоруссию от угрозы нападения со стороны НАТО, тем более, что соседняя Польша не скрывает своих намерений напасть на Белоруссию.
4. Речь идет о размещении тактического ядерного оружия с использованием платформ "Искандер-М" и Су-25. Стратегическое ядерное оружие размещено не будет, но такая опция не исключается.
5. Белорусские военные пройдут необходимую подготовку для эксплуатации и хранения ядерного оружия. Для этого будет использована, в том числе восстановленная инфраструктура времен СССР.
6. Контроль над ядерным оружием будет осуществлять Россией. Решение о применении ядерного оружия также останется за Россией.

А помните, как несколько лет назад было много нытья, что Батька не открывает российские военные базы на территории Белоруссии. А сейчас на территории республики развернута совместная российско-белорусская войсковая группировка, а также на постоянной основе размещено ядерное оружие.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8378959.html
Метки: белоруссия, лукашенко, нато, Путин, Россия, хренин, Шойгу, ядерное оружие
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