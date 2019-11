Саша Корпанюк: Ядерное оружие Украины!

"В этой жизни самое главное не смотреть телевизор. Но это не спасает - ведь кругом телезрители..."

Украинская пословица.

Абсолютно все, жирующие за гранты, украинские политики, эксперты, активисты, герои майдана, и прочие ораторы институтов усовершенствования памяти, совершенно, как говорится, обезумели от наплыва халявных денег, и мчатся на крыльях своей фантазии в заоблачные дали, рассказывая страшную правду о наглом лишении Украины ядерного оружия, сказки за Будапештский меморандум и сообщают свои версии построении атомной катапульты с ядерной бонбой прямо на майдане революции!

И обязательно пульнуть эту адскую машину в агрессора, но это уже потом, после изобретения.

Кроме того.

Огромное количество подозрительных рож в телевизоре, прикрываясь мандатами от бесчисленных институтов демократии рассказывают байки за газовый гаплык Европы без транзита, небылицы за потоки газа в обход Украины и прочие мульки для душевнобольных свидетелей церкви святого телевизора.

И только для этого надо построить атомный пистолет с ядерными бомбами.

И показывать его агрессору, чтоб значит транзит не прерывал.

И вот нижеследующим опусом, Ваш лектор, геноссе, попытается усугубить и углубить сермяжную правду за бездарных лидеров движения за построение ядерной бомбы в отдельно взятом государстве!

Как говорится, сугубо внесём дисгармонию в общий стиль идиотизма в евроСМИ энд ТВ.

Ведь только теперь, казаки, вполне чувствуешь и понимаешь, насколько Украина за пять послереволюционных лет шагнула вперед!

Ну взять любую сторону нашей жизни — то есть во всем полное развитие тарифов, цен и счастливый успех демократии и евроценностей. Правда народу поменьшало...

Итак!

Любой жизнерадостный олигофрен призывающий создать ядерную триаду в стране победившего майдана - провокатор и агент мирового агрессора, подталкивающий стремящуюся в европейскую семью Украину явно нарушить священную корову мировой дипломатии, а именно Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.

Это ж Вам не как кура наследила или дохлая муха нагадила на бумаге.

Это ж "Договор о нераспространении ядерного оружия!"

Это ж одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 г.. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года.

Каждый украинец просто обязан знать за этот Договор о нераспространении ядерного оружия! Как и то, что не подписали этот благородный мандат на ношение атомного пистоля - Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Южный Судан.

И здесь внимание! Документ!

"Государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года", то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай.

Насчёт СССР! Насчёт последнего прощай. Кто, где, когда. И кому за 500 миллионов с прицепом продали ядерные вооружения - бомбы, ракеты, заряды. В смысле вторговали свою независимость... И тогда сердце ни у кого не сжималось. Более того и не ёкнуло. И никого не кинули за граты. Как и никто не волочет срок на каторге за потерю нефтеносного Черноморского шельфа.

Что Вас наверное удивляет.

Но вернёмся к ядерной войнушке, живущей в воспалённых умах украинских правозащитников-халявщиков.

А имеем на этот счёт Лиссабонский протокол, оговаривающий правовые последствия распада СССР. Что естественно придвинуло Украину вплотную к демократической культуре и евроцивилизации, а также приблизило к членам НАТО и ЕС.

Подписан в Лиссабоне 23 мая 1992 года Россией, США, Украиной, Белоруссией и Казахстаном.

По этому протоколу следует.

На территории тоталитарного совка появились 4 независимых республики, на территории которых находились ядерные вооружения: Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия.

Россия (агрессор) сразу же после ликвидации СССР заявила о продолжении выполнения международных обязательств СССР, в том числе договора СНВ-1.

Украина, Казахстан и Белоруссия не сохранили за собой каких либо обязательств СССР.

И СОГЛАСИЛИСЬ С БЕЗЪЯДЕРНЫМ СТАТУСОМ!!! Что повлекло некоторые резкие перемены.

Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины героически оценивало в $2,8 млрд. (белорусы получили 50 млн. долларов) и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая).

Защитники нации попробовали кочевряжиться. 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооружений. США и Россия придавили.

И после интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол. Тем более время было слишком тревожное. Возникали, говорят, разные политические партии. Борьба. Шаткое положение. И так далее. Доллары пошли в страну.



16 ноября 1994 года Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства.

И ВСЁ! ВСЁ!

Свернули со своей героической линии, так что и писать об этом в пышном стиле прямо нет охоты. И кого в буцигарню?

В качестве компенсации Украина получила 500 млн долларов по программе Нанна-Лугара.

Также США увязали заключение контракта с поставками Россией ядерного топлива для украинских АЭС на сумму 160 млн долларов в качестве компенсации за ядерное оружие. И здесь агрессор в наваре! Кто ответит?

Так что теперь можно только свистнуть вслед ушедшему паровозу... Свистулькой.

И тогда, кстати, появились первые миллионеры в баксах. Потом самолеты резали, ТУ-160..

Конечно, обстоятельства сложились неаккуратно, и как утешительный приз получили "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум)" — межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора.

Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Документ прямо определяет начало его действия следующим образом: «настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания».

Но в связи с тем что Государственная Дума РФ не ратифицировала меморандум, то и владеем коллизией, но никак не ядерным вооружением и несокрушимостью границ..

Кроме того, Франция и Китай — два других участника Договора о нераспространении ядерного оружия, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, не поставили свои подписи под этим суровым документом.

Ну и что там написали, но не подписали?

"-...уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины...

-Российская Федерация, Англия и США подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."

Помощники... Уважают...

Другие, менее передовые товарищи очень бы от этого прискорбного факта истории расстроились.

Но украинские телевизионные прохвосты, завернувшись в тоги спасителей Украины, плюют на это слюной, и при теперешнем мирном строительстве всех срамят за мелкие мещанские интересы и требуют атомную бомбу.

Любой украинец, которому не лень будет рыться в историческом белье может выяснить интересную деталь - абсолютно всё выступающее, по любому поводу, в телевизоре новое панство Украины - либо вруны, пройдохи и шарлатаны, либо слабоумные обалдуи.

Третьего не дано или tertium non datur.



Тем более история, можно сказать, общее достояние и общее дело, за которое следует всем краснеть.

А слишком большое количество подлецов и негодяев в ТВ вызывает легкое сердцебиение и дрожь в руках. Зароним сей лекцией, так сказать, искру в ваше воображение. А вы уж, благодетели, сами там дорисуйте общую картину.

