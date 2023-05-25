10 лет Белоярской атомной станции. Новости. Эфир 16 мая 1974
Репортаж из поселка Заречный Свердловской области о первой промышленной Белоярской атомной электростанции им Курчатова. Об итогах десятилетней работы АЭС им. Курчатова рассказывает директор В.Малышев.
Информационный сюжет. Новости. Эфир 16.05.1974.
Главная редакция информации, 1974 г.
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