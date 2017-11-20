Урал из космоса

57 самых интересных, необычных и завораживающих снимков со спутника

1. Отсюда начинается Урал… Константинов камень – крайний северный горный массив на Полярном Урале. Находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). От Карского моря его отделяет 45 километров тундры.2. Хребет Сабля на Приполярном Урале. Высота 1497 метров.3. Гора Народная – высшая точка Уральских гор. Высота – 1895 метров. Приполярный Урал. Ее первооткрывателем считается А.Н. Алешков, руководивший отрядом Североуральской комплексной экспедиции Академии наук и Уралплана в 1927 году.4. Оченырд – живописный горный хребет. Расположен на правом берегу бурной реки Кара, на западном склоне Полярного Урала. Вытянут с северо-востока на юго-запад на 20 километров. Особенную красоту хребту придают ярко выраженные остроконечные вершины и гребни. Хребет Оченырд является самым северным очагом оледенения на Урале.5. Озера Большое (справа) и Малое Щучье (слева). Озеро Большое Щучье – самое глубокое на Урале! Глубина озера, растянувшегося в межгорной котловине, достигает 136 метров. Такая большая глубина объясняется тем, что озеро заполняет тектоническую впадину.6. Горы Приполярного Урала7. Река Обь неподалеку от Уральских гор8. Облака и тени от них в тундре близ гор Полярного Урала.9. Плоты древесины в затоне на реке Кама близ города Соликамска.10. Город Усолье в Пермском крае. После создания Камского водохранилища он едва не стал Уральской Атлантидой. Старая часть Усолья с интереснейшими памятниками архитектуры прошлых веков фактически стала городом-призраком, раскиданным на множестве островов.11. Излучины реки Вишеры ниже города Красновишерск.12. Река Вильва в поселке Всеволодо-Вильва. В наши дни река уже не отличается чистотой, как во времена, когда эти места посещал писатель Борис Пастернак. Река имеет неестественный рыжий цвет. Это связано с отравленными шахтными водами Кизеловского угольного бассейна, после закрытия шахт самоизливом поступающими на поверхность земли.13. Устье реки Вильвы. Видно, как она сказывается на качестве воды реки Яйвы.14. Озеро Ядерное на севере Пермского края – результат взрыва атомной бомбы. 23 марта 1971 года здесь прогремело три подземных ядерных взрыва. По мощности (45 килотонн) взрыв был равен трем Хиросимам. Заряды были заложены на глубинах 127,2, 127,3 и 127,6 метров на расстоянии 163-167 метров друг от друга. На снимках со спутника хорошо видно, как поднялась почва вокруг места взрыва (при том, что вокруг болота). В этом месте планировалось построить канал, который соединил бы системы рек Печора и Кама для наполнения водой мелеющего Каспия. Всего в рамках проекта с кодовым названием «Тайга» планировалось осуществить 250 ядерных взрывов.15. Безжизненный Карабаш (Челябинская область).16. Город Волчанск (Свердловская область) и озеро, возникшее на месте закрытого угольного разреза.17. Старое шламовое поле в Краснотурьинске (Свердловская область).18. Шламохранилище в Краснотурьинске (Свердловская область).19. Шламохранилище содового завода "Белое море" в Березниках (Пермский край). Слева – река Кама.20. Солеотвал СКРУ-1 в Соликамске (Пермский край).21. Город Березники (Пермский край). Провал, образовавшийся в 2007 году над шахтой БРУ-1.22. Город Березники (Пермский край). Провал, образовавшийся в 2011 году. Хорошо видно, как обрушилась часть дороги.23. Дымы Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) – одной из крупнейших в России тепловых электростанций среди работающих на твердом топливе. По мощности она значительно превосходит Белоярскую атомную станцию. Дымовая труба Рефтинской ГРЭС – одна из самых высоких в мире, ее высота – 330 метров.24. Остатки полигона для проверки и калибровки антенн радиопеленгаторов около города Касли (Челябинская область).25. Большая Каменная река Таганая (Челябинская область).26. Смайлик на острове на реке Исеть около порога Ревун.27. Зюраткульский геоглиф, национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область).28. Загадочный круг в окрестностях реки Ай (Челябинская область). Об этом и многих других интересных местах можно почитать в моей книге-путеводителе «Река Ай».29. Городище Аркаим (Челябинская область).30. Круги около Аркаима.31. В окрестностях Аркаима.32. Дорога вокруг холма. Окрестности Аркаима.33. "Шахматная доска" на месте вырубок леса.34. Причудливые узоры, образовавшиеся в лесу в результате вырубок.А вот эти шрамы от вырубок уфолог Валентин Дегтярев в октябре 2017 года принял… за геоглифы, сделанные неким древним народом. Российская желтая пресса, включая РИА Новости и некоторые каналы зомбоящика, разразилась "сенсационными" новостями об удивительном открытии на Урале. Хотя любой здравомыслящий человек с первого взгляда узнает в этих контурах следы обычных вырубок леса.35. Надпись «Ленину 100 лет». Выполнена в 1970 году жителями посёлка Труд и Знание и работниками лесхоза Звериноголовского района Курганской области под руководством главного лесничего Александра Григорьевича Канщикова. Находится между сёлами Труд и Знание и Звериноголовское. Высота букв — 80 метров, а длина всей надписи около 600 метров. Это самая известная надпись из деревьев на территории Урала и Зауралья.36. Надпись «60 лет СССР» у села Боровлянка (Притобольный район Курганской области).37. Надпись «Слава КПСС» на берегу пруда около города Верхняя Тура, Свердловская область.38. Надпись из деревьев «Кузнецов». Находится около автомобильной трассы Кудымкар – Пермь (Пермский край). Посвящена разведчику Николаю Кузнецову. Заметно, что какая-то надпись была и ниже, но она уже не читается. Вероятно, что там было количество лет с даты его рождения.Бывший мастер Кудымкарского лесхоза Раиса Тотьмянина вспоминала, что для того, чтобы надпись была ровная, сначала работники лесхоза начертили буквы на земле. Затем в три ряда посадили лиственницы.39. Надпись из сосен «60 лет» около дороги юго-западнее станции Кордон, Пермский край. Какому юбилею посвящена надпись, мне выяснить не удалось.40. Надпись «Ленин» в черте поселка Суксун (Пермский край). Сейчас уже почти не читается.41. Надпись из деревьев «Ленин» к западу от города Верхнеуральска (Челябинская область).42. Надпись из деревьев «Ленин». Находится севернее села Хомутинино (Увельский район Челябинской области), к западу от озера Дуванкуль.43. Город Благовещенск в республике Башкортостан наиболее богат на деревья, высаженные в форме надписей.Лес «Ленину 100 лет» на окраине города Благовещенск. Высажен в 1970 году.44. Надпись из деревьев «Победе – 60» к северу от города Благовещенск.45. Надпись из деревьев «30 лет Победы» в восточной части города Благовещенск в Башкирии. В настоящее время не читается. Частично разрушена в результате застройки.46. Надпись «СССР 50» в парке села Красноусольский Гафурийского района республики Башкортостан.47. Надпись «55 лет Победы» к юго-западу от города Бирск близ деревни Новодесяткино (республика Башкортостан).48. Надписи из деревьев «Октябрю – 60» и «СССР». Расположены северо-восточнее села Верхние Татышлы, Башкирия.49. Надпись еловыми деревьями по березам «100 Ленину» в селе Тавтиманово Иглинского района республики Башкортостан.50. Надпись из деревьев «Маматай-98». Расположена севернее деревни Маматаево (Татышлинский район республики Башкортостан).51. Надпись из деревьев «Ленину – 100 лет». Находится около села Архангельского в Башкортостане.52. Рядом с селом Архангельским, помимо надписи из деревьев, можно увидеть еще и надписи, выложенные из камней.53. Надпись из камней на татарском или башкирском языке. Находится близ деревни 1-е Туркменево, республика Башкортостан.Еще одна похожая надпись из камней находится юго-западнее Байрамгулово, Башкортостан.54. На этот снимок, сделанный около Дружинино, случайно попал летевший пассажирский самолет.55. Ночные города с МКС. Город Магнитогорск. Фото космонавта Сергея Рыжикова.56. Ночной Оренбург. Фото космонавта Сергея Рыжикова.57. Ночной Челябинск. Фото космонавта Сергея Рязанского.Использованы картографические сервисы Google Earth, Яндекс.Карты и Wikimapia, а также фотографии космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Рязанского.UPD. Дополнение из ещё нескольких интересных снимков от Дмитрия Нуриева (за что ему большое спасибо!).Карьер Уральское Бали, расположенный в 4 километрах к юго-востоку от города Кыштым Челябинской области. Эффектно выделяется на фоне окружающих пейзажей благодаря лазурному цвету воды и белесых берегов.Cкальный массив Семь Братьев на одноименной горе, расположенный в 6 километрах к юго-востоку от поселка Верх-Нейвинский Свердловской области. Скальный гребень отчетливо выделяется на фоне окружающих лесов.Надпись "67 лет Великой Победе" в черте села Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области.Надпись «Спаси и сохрани» в черте города Карабаш Челябинской области.Асбестовский карьер в черте города Асбест Свердловской области. Примечателен своим размером. Карьер настолько огромен, что превышает размеры самого города: длина карьера составляет 11 километров, а ширина – 2 километра.Золотопромывающая драга на реке Пышма в окрестностях поселка Становая Березовского городского округа Свердловской области.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com