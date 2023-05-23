Сергей Рахманинов “Ангел”. Поет женская группа Большого хора Гостелерадио СССР (1987)
“Ангел” на стихи Михаила Лермонтова из цикла “Шесть хоров для женских голосов в сопровождении фортепиано”, соч. 15. Исполняет женская группа Академического Большого хора Гостелерадио СССР п/у Людмилы Ермаковой. Партия фортепиано – Евгений Светланов.
Фрагмент концертной программы “Концерт мастеров искусств. День музыки С.Рахманинова”.
Главная редакция музыкальных программ, 1987 г.
#гостелерадиофонд #СергейРахманинов #ХорАнгел
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