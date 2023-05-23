Деформация системы товарно-денежного обращения
Моисей Гельман, главный редактор газеты “Промышленные ведомости”, рассматривает аспекты товарно-денежного обращения в России с точки зрения логики и права, а также роль ЦБ, устойчивость рубля и поборы с населения.
Ведущий: Главный редактор ИА “Аврора” Кирилл Рычков
Ссылка на статью: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3553&nomer=148.
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